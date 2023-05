Kleinere Pannen gibt es in der "Tagesschau" der ARD immer wieder. Am Montag sorgte ein Zwischenfall nun für besonders viel Heiterkeit im Netz.

"Humor ist, wenn man trotzdem lacht", heißt es im Volksmund. Demnach müsste Judith Rakers eine besonders humorvolle Person sein: Am Montagmorgen hatte die Nachrichtensprecherin kurzzeitig mit Tonproblemen zu kämpfen. In der 8-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" im Ersten übertrug das Ansteckmikrofon keinen Ton, weshalb die 47-Jährige kurzerhand auf ein Handmikrofon mit Kabel zurückgreifen musste: "Wie ich gerade höre, haben wir keinen Ton", erklärte sie den Zuschauerinnen und Zuschauern: "Deshalb mache ich jetzt mal 'old school' mit diesem Mikrofon weiter."

Einen Schnappschuss aus der Sendung teilte Rakers im Anschluss an die Ausstrahlung auf Twitter: "Wenn du um 3 Uhr zur Frühschicht aufstehst und dann eine Panne wegen eines defekten Akkus am Ansteckmikrofon passiert", schrieb sie dazu: "Macht interessanterweise viel wacher als Kaffee."

Wenn du um 3 Uhr zur Frühschicht aufstehst und dann eine Panne wegen eines defekten Akkus am Ansteckmikrofon passiert 🙈… Macht interessanterweise viel wacher als Kaffee 😆 #oldschool #Sorry pic.twitter.com/Z1Gwu6QCK6 — Judith Rakers (@JudithRakers) May 8, 2023

"Dachte, es wär' 'ne heimliche ESC-Bewerbung"

Humorvoll waren auch die anschließenden Nutzerkommentare: "... auf den ersten Blick dachte ich, es wär' 'ne heimliche ESC-Bewerbung", kommentierte ein User, woraufhin Rakers antwortete: "So richtig heimlich war es ja nicht." Bei dieser Assoziation sollte es nicht bleiben: "Bei dem Einsatz dieses Haverie-Mikrofons denke ich immer, dass gleich eine 'SingStar'-Session startet", kommentierte ein anderer Nutzer, "Ich hab auch kurz überlegt", antwortete Rakers: "Singe ja ganz gern Karaoke... " Ältere Semester mussten offenbar an eine ganz andere Sendung denken: "Fehlt nur 'Licht aus, Spot on'", schrieb ein Nutzer in Bezug auf die legendäre ZDF-Musiksendung "Disco" mit Ilja Richter.

Für ihr professionelles Auftreten und ihr Improvisationstalent bekam Rakers jedenfalls viel Lob: "Souverän gelöst", lobte eine Nutzerin. "Und keinmal versprochen, ohne aufs Blatt zu schauen. Stark!", kommentierte ein anderer. Rakers Kolleginnen und Kollegen vom "ARD-Morgenmagzin" reagierten ebenfalls humorvoll: "Wir erklären uns voll solidarisch", sagte Till Nassif, der gemeinsam mit Susan Link und Peter Großmann moderierte. Die 8.30-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" verlief wieder nach Plan - mit Ansteckmikrofon.