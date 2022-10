Beim Tanzen sprühen nicht selten Funken - das wissen TV-Fans spätestens, seit "Let's Dance" zum Dauerbrenner avancierte. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die Protagonistinnen und Protagonisten auf dem Tanzparkett immer wieder ins Zentrum von Liebes-Spekulationen rücken. Ein Dauergast in der Gerüchteküche ist Ekaterina Leonova. Unter anderem wurde der 35-Jährigen nach leidenschaftlichen Tänzen mit Gil Ofarim eine Affäre mit dem Sänger nachgesagt. Bis dato schwieg sich die Profitänzerin über derartige Spekulationen aus.

So zeigt sich Ekaterina Leonova im Netz:

Nun machte Leonova aber eine Ausnahme und gab via Instagram ein Detail über ihr Privatleben preis. Sie wolle Spekulationen über ihr Privatleben beenden und "etwas Besonderes mit euch teilen", setzte der TV-Star an. Ein Foto von sich, auf dem sie verträumt und mit einem Lächeln auf dem Mund ihren Blick in die Ferne schweifen lässt, kommentierte Ekaterina Leonova: "Ich bin seit einigen Monaten in einer festen und sehr schönen Beziehung."

Die Partnerschaft "macht mich sehr glücklich", betonte die "Let's Dance"-Tänzerin. Außerdem gebe ihr die Beziehung Motivation. Mehr Details, etwa wer der glückliche Mann an ihrer Seite ist, gab Leonova aber nicht mehr preis: "Ich hoffe, ihr freut euch für mich und habt Verständnis dafür, dass ich meine Beziehung weiterhin schützen und für mich genießen möchte."

Motsi Mabuse und Co. gratulieren

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse nahm die frohe Kunde mit Herz-Emojis zur Kenntnis und schrieb: "Wir freuen uns für dich!" Sportlerin und Ex-"Let's Dance"-Teilnehmerin Sabrina Mockenhaupt kommentierte den Beitrag ebenfalls: "Das sind doch wundervolle Nachrichten." Tanzkollegin Renata Lusin mischte sich auch unter die Gratulanten. Comedian Bastian Bielendorfer, einst Tanzpartner von Leonova in der RTL-Show, erlaubte sich einen Scherz: "Glückwunsch, ich wünsche dir und Sky du Mont einfach eine tolle Zeit."