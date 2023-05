Das Grauen kehrte zurück an den Traumstrand von "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI). Erst als Wolkenbruch, dann per Comeback-Casting. Am Strand der unbegrenzten Möglichkeiten gibt's einfach alles: Erst den Stinkefinger, jetzt kam der erhobene Zeigefinger hinzu. Kein Witz: Es wurde pädagogisch!

"Nur eines ist sicher bei 'Kampf der Realitystars': Dass nichts sicher ist." Cathy Hummels (35) bläute es dem menschlichen Treibgut in der Sala auf Phuket mit "Es kann nur eine geben"-Penetranz ein. Kann also keiner sagen, er wäre nicht gewarnt gewesen. Aber überrascht waren sie dann doch, die Luxusgestrandeten, als bei "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) das Grauen gleich in doppelter Version zurückkehrte.

Noch vier Shows. Allen Protagonisten geht die Düse. RTLZWEI kippte noch ein bisschen Öl ins Feuer und ernannte die beiden letzten regulär angeschwemmten Neulinge beim großen "Comeback-Casting" zu "objektiven Juroren". Aneta Sablik (34), die 2014 die elfte DSDS-Staffel gewann, und Lukas Baltruschat (28), der 2022 als Letzter von "Bachelorette" Sharon Battiste abserviert wurde, konnten/durften/mussten zwei der bislang elf Eliminierten zurückholen. Und, natürlich, trafen sie voll ins Schwarze.

Sarah Knappik fürchtet die Rückkehr von Emmy Russ

"Wenn Emmy zurückkommt, dann ist hier Bambule!": Sarah Knappik (36) war, das kommt nicht allzu häufig vor, bei ihrer Einschätzung nicht zu widersprechen. Beim Gedanken an die Rückkehr der "gRUSSartigen" wurde nicht nur deren Intimfeindin Eva Benetatou (31) ganz schummrig. Wobei es seltsam anmutete, dass sich Emmy Russ (24) zum Comeback überhaupt bereit erklärte. Schließlich hatten bei ihrem zeternden Abschied letzte Woche weder die Promi-Kollegen ("Nur Ratten und Schlangen!") noch die Sendung ("Das Format mit den falschesten Leuten") besonders viel Gnade gefunden.

Aber: Was schert einen schon das Geschwätz von gestern? Vor allem, wenn man sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern kann. Und wenn's um 50.000 Euro geht ...

Giulia Siegel und Paul Janke verpassen Comeback-Chance

Sablik und Baltruschat sichteten alle Comeback-Bewerbungsvideos und luden dann vier Kandidaten zum persönlichen Gespäch. Da fielen einige Dinge auf. Erstens: Die eliminierten Halbpromis lungern anscheinend nach ihrem Aus tatsächlich noch auf Senderkosten in Thailand rum. Zweitens: Giulia Siegels (48) Tage an der vordersten Reality-Front sind gezählt. Die beiden Juroren kannten sie nicht! Und drittens: Alter ist witzig, aber nicht comebackwürdig. Manni Ludolfs (60) wie auch Uschi Hopfs (81) Video wurde zwar laut belächelt, dann aber doch zur Seite geräumt.

Im persönlichen Gespräch im redAKTIONSbüro nutzten Kitz-König Daniel Schmidt (39) und Ex-Bachelor Paul Janke (41), beide vor einer Woche ausgeschieden, die Gelegenheit, sich um Kopf und Kragen und ums Comeback zu labern. "Meine Mission ist Liebe!" (Daniel) und "Ich habe keine Fehler gemacht!" (Paul) war den Neuen zu platt. Da ließen sie sich lieber vom honigsüßen, treuherzigen Augenaufschlag von Emmy Russ ("Ich traue mir den Neuanfang in der Sala zu") blenden. Und mit "Mir-ist-alles-egal"-Percival kann man so schön lachen: Der hielt die beiden Neuen für Moderatoren!

Emmy Russ kehrt zurück: "The Bitch is back!"

Percivals (qua Vertrag mit dem Sender alterslos) Rückkehr war den Salaisten ungefähr so wumpe wie ihm die ganze Show ("Ich wollt mich besaufen, aber es ist nicht genug Rotwein da."). Emmy war trotz markantem Gruß ("The Bitch is back!") bemüht, gute Miene zum intriganten Spiel zu machen und herzte alle, sogar Eva. Die Wandlung zur Allerliebsten nahm ihr aber keiner ab. Matthias Mangiapane (39): "Everybody's Darling is everybody's Ar...l...!"

Dass der Reality-Haudegen richtig lag, zeigte sich beim Schätzspiel an der "Wand der Wahrheit". Wer der selbstverliebteste Star in der Sala sei, wurde das Publikum gefragt. Da ließ Emmy, was den Ego-Thron anging, keine Debatten zu: "Wer sich vor mir auf eins stellen will, in welchem Universum lebt der? Wenn ich nicht auf eins stehe, ist was verfälscht!" Und das will ja keiner. Also bekam Emmy Platz ein und durfte feiern: "Ich bin selbstverliebt und liebe es."

Matthias Mangiapane und Sarah Knappik gründen den "Pakt der Teufel"

Nicht alle hatten was zu jubeln. Sarah ging die Muffe - und zwar nicht zu knapp(ik). Um ihren Verbleib besorgt ("Die Peggy hat mich auf dem Kieker, die macht Stimmung gegen mich.") suchte sie Verbündete und laberte nacheinander Serkan Yavuz (26), Matthias Mangiapane, Bernd Kieckhäben (33) und Eva Benetatou in eine "Allianz wider die Bösen". Obwohl, böse wollte auch Matthias sein, der sich sofort zum Paten der "bella Mafia" machte. "Wir gründen den Pakt der Teufel."

Aber die Allianz bröckelte schneller, als sie gegründet war. Serkan erkannte schnell: "Sarah will nur ihren Ar... retten", Matthias, dass "Sarah nervt, die ist nur Show". Es war Bernd, der Gute, der dem Pakt den Teufel austrieb: "Ich hab's nicht so mit Grüppchenbildung, ich kann das nicht, das belastet mich", weinte (!) er Serkan ein nächtliches Geständnis. Matthias, der Pate, zeigte sich entscheidungsfreudig: "Dann lassen wir's."

Bernd Kieckhäben weist Eva Benetatou zurecht: "Wie behandelst du die Leute?"

Im Safetyspiel mussten die Mitspieler Fragen zum Allgemeinwissen trotzen und einer Grube voller Schleim. Drei falsche Antworten führten zum Abtauchen. Oder auch nicht: Sarah ("Mir wird schwarz vor Augen") und Bernd ("Ich kotz' gleich in den Brei") gaben lieber gleich auf.

Eva dagegen stolperte über die kleine Nachtmusik von Mozart (und nicht, wie von ihr vermutet, von Beethoven) und schmierte ab. Wortreich verlieh sie ihrer Enttäuschung Ausdruck und blaffte eine Produktionsmitarbeiterin an, die ein Handtuch reichte. Da wurde der Kieckhäben aber mächtig böse! "Wie behandelst du denn die Leute? Die wollte nur helfen." Weil Eva maulend schmollte, setzte er markant hinzu: "Setz' dich hin und benimm dich."

Die "Stunde der Wahrheit" brachte Überraschungen. Erstens schied Nico Patschinski (46) wegen gesundheitlicher Probleme aus. Zweitens wählten die beiden Neuen die Neue von letzter Woche, Jéssica Sulikowski (28), raus. Dann verteilten alle ihre Exit-Münzen. Sarah ("Ich geh' 100 Prozent!") und Sascha Sirtl (45) bekamen je fünf und sahen ihre Sala-Felle wegschwimmen. Aber dann - weil ja nichts sicher ist: Ätsch, ätsch, ausgelacht! Weil Nico freiwillig ging, bekamen Sarah und Sascha eine Galgenfrist. Für nächste Woche scheint nur eins sicher, so die scheidende Jessica: "Der Kuschelkurs ist vorbei."