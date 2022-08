Nachuchsmusikerin aus prominentem Hause: Madonnas älteste Tochter Lourdes León hat mit "Lock & Key" ihren ersten eigenen Song veröffentlicht.

Tritt sie nun in die übergroßen Fußstapfen ihrer Mutter? Lourdes León, Tochter von Pop-Superstar Madonna, hat ihren ersten eigenen Song veröffentlicht. Die Single heißt "Lock & Key"; León präsentiert den House-Track mit starkem Drum'n'Bass-Einschlag unter dem Künstlernamen Lolahol.

Lourdes León alias Lolahol produzierte "Lock & Key" gemeinsam mit der amerikanischen Multi-Instrumentalistin Alexandra Drewchin, auch bekannt als Eartheater. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Drewchin entstand ein Musikvideo, das Lolahol in verschiedenen extravaganten Outfits auf einem Friedhof, bei einer Autofahrt und am Strand zeigt.

Viel Lob für "Lock & Key"

Der Clip zu "Lock & Key" verzeichnete in den ersten Stunden nach Veröffentlichung schon sechsstellige Abrufzahlen bei YouTube, auch die Musik selbst erntet viel Lob. Der Sound von Lolahol sei "einzigartig" ("unique") bis ins letzte Detail, schreibt ein Kommentator bei YouTube. Ein anderer freut sich, dass die 25-Jährige den "Drum'n'Bass Vibe" der 2000-er "mit einem modernen Twist" neu aufleben lasse.

Lourdes León, die unter anderem auch schon als Model arbeitete, kam 1996 zur Welt und ist Madonnas älteste Tochter. Ihr Vater ist der kubanische Fitness-Trainer Carlos León. Insgesamt hat die "Queen of Pop" Madonna sechs Kinder - zwei leibliche, vier adoptierte.