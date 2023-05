Apples Spielhalle ist am "Star Wars"-Tag auf einen Schlag um 20 Titel angewachsen. Zu den neuen Games auf Apple Arcade zählen auch preisgekrönte und populäre Spiele aus dem App Store.

Ganze 20 neue Spiele auf einmal spendiert Apple den Usern des Spiele-Abo-Services Apple Arcade. Dazu zählen Exklusivtitel wie "What the Car?", "TMNT Splintered Fate", "Disney SpellStruck" und "Cityscapes: Sim Builder" und beliebte, teils preisgekrönte Games aus dem App Store wie "Hill Climb Racing+", "Limbo+", "Farming Simulator 20+" und "PPKP+".

"Ein Rennabenteuer voller Komik" - so beschreibt Tim Garbos, Creative Director bei Triband, "What the Car?". Das neue Werk der Indie-Entwickler, die zuvor mit "What the Golf?" und "What the Bat?" von sich reden machten, bietet erneut überraschende Wendungen, da sich der eigene Rennwagen ständig verändert - beispielsweise mit Beinen, Flügeln oder gar einer Erkältung. Ein völlig anderes Fahrgefühl bietet dagegen "Hill Climb Racing+" mit seinem Fuhrpark von Rennwagen über Motocross-Bikes bis zu Schneemobilen und Feuerwehrfahrzeugen.

Paramount Global bietet nach "SpongeBob: Patty Pursuit" (2020) erneut Helden, die man aus Film und Fernsehen kennt: "TMNT Splintered Fate" bringt das "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Universum auf mobile Apple-Devices. Die vier Power-Schildkröten suchen in dem kooperativen Rogue-Like in New York nach ihrem Ratten-Meister Splinter.

"Cityscapes: Sim Builder" ist eine für Mobile optimierte Stadtbau-Simulation. Zeitgemäße Stadtplanung heißt für die spielenden Bürgermeister auch: Industrie, Verkehr und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen.

Disney-Fans kommen auch auf ihre Kosten

"Disney SpellStruck" von Artist Arcade kombiniert kultige Helden aus Disney- und Pixar-Filmen mit einem digitalen Kreuzworträtsel. Unter anderem sollen Mickey Mouse, Tiana und Stitch ihre Rechtschreibkenntnisse beweisen. "Disney Coloring Welt+" erlaubt es Fans, ihre Lieblingshelden mit digitalen Stiften bunt zu bemalen. Mit "Disney Getaway Blast+" ist auch eine Drei-Gewinnt-Variante mit Filmfiguren von Disney und Pixar vertreten.

Im "Farming Simulator 20+" dürfen Landwirte Felder beackern, Viehzucht betreiben und mit den eingefahrenen Gewinnen ihre Farm ausbauen sowie neue Maschinen, Fahrzeuge und Werkzeuge kaufen. Echtzeit-Strategie in einer SciFi-Kulisse bietet "Iron Marines+". Jump&Run-Fans kommen bei "Getting over it+" mit Physik-Rätseln auf ihre Kosten. "Kingdom Two Crowns+" ist ein Sidescroller-Mikrostrategiespiel im Pixel-Art-Look.

Ebenfalls dabei: Der preisgekrönte Indie-Puzzle-Plattformer "LIMBO+" in seiner eindringlichen Schwarz-Weiß-Grafik, das digitale Puppenhaus "My Town Home - Family Games+" und der witzige Einblick in die Herausforderungen eines Vaters, der seiner Familie verheimlicht, dass er ein Kraken ist und dessen Gliedmaßen außer Kontrolle sind: "Octodad: Dadliest Catch". In "PPKP+" muss man gegen Monster kämpfen. "Snake.io+" verwandelt Spieler in Schlangen, die wachsen wollen. Der Endless Runner "Temple Run+" ist ebenfalls ab 4. Mai verfügbar sowie der Shooter "Time Locker+" und das Rätsel-Abenteuer "Very Little Nightmares+".

Der 2019 ins Leben gerufene Spiele-Dienst "Apple Arcade" kann mit iPhone, iPad, Mac und Apple TV genutzt werden und bietet aktuell mehr als 200 Titel ganz ohne Werbung und Ingame-Käufen zur Auswahl.