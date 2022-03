Mit ihrer ZDFneo-Show geht Mai Thi Nguyen-Kim nun in die zweite Runde - weiterhin wolle sie dabei auf kontroverse Themen setzen, so die 34-Jährige in einem Interview. Man müsse sich zur Wahrung der Neutralität manchmal einmischen. Wissenschaft sei politisch - und könne zur Versachlichung beitragen.

Mit pointierten Beiträgen auf YouTube wurde sie bekannt - es folgten Bücher, Talkshowauftritte und zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz. Nun geht Moderatorin und Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim mit ihrem eigenen ZDFneo-Format "MaiThink X - Die Show" bereits in die zweite Staffel (ab 6. März, immer sonntags, 22.15 Uhr). Auch in den neuen sechs Folgen will die promovierte Chemikerin "auf kontroverse Themen setzen und Dinge besprechen, die viel diskutiert werden", wie sie nun gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau erklärte. Zwar hätten sie und ihre Redaktion, die in der ersten Staffel auch Themen wie "Meinungsfreiheit" in den Fokus nahmen, "auch schon negative Zuschriften erhalten. Aber das sind für mich die wirklich spannenden Themen".

"Ich bin überzeugt, dass Wissenschaft zur Versachlichung beiträgt", erklärte die 34-Jährige. Damit meine sie nicht, "dass die Wissenschaft einem sagt, was richtig oder falsch ist", so Nguyen-Kim im teleschau-Interview: "Wissenschaft muss nicht sagen, auf welcher Seite man zu stehen hat. Aber: Je mehr man über ein Thema weiß, desto differenzierter wird die eigene Meinung zwangsläufig. Je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto mehr Nuancen findet man." Komplexität und Details seien für sie die Essenz von Wissenschaft. Beschäftige man sich auf einer Meta-Ebene mit den wissenschaftlichen Grundlagen zu einem kontroversen Thema, würde allein schon deswegen das Schwarz-Weiß-Denken aufbrechen. "Oft merkt man dann: Das ist viel komplizierter, als ich dachte, und einfache Antworten gibt es nicht."

Zwar habe Wissenschaft den Anspruch, sachlich und frei von Politik zu sein, so die Forscherin im Gespräch mit der teleschau. Dies sei aber "ein theoretischer Anspruch, der in der Praxis jedoch eine Utopie ist". Wissenschaft fände "nicht in einem Vakuum statt, sondern wird von Menschen gemacht". Sie werde in einem gesellschaftlichen und auch in einem politischen Kontext angewendet: "Wie politisch Wissenschaft ist, muss man seit Corona nicht mehr erklären". Ihre Überzeugung laute: "Man muss sich manchmal politisch einmischen, um Neutralität zu wahren", so Nguyen-Kim. "Wenn man sich raushält und vermeintlich neutral bleibt, wird das Narrativ von anderen gekapert. Ich finde, man muss gerade deshalb mitreden und sich in die politische Diskussion einbringen."