Talk am Mittwoch. Und künftig auch dienstags: TV-Moderatorin Sandra Maischberger bespricht seit 2003 in ihrer Runde aktuelle Themen. Ab Mai tut sie das zweimal pro Woche.

Mehr Talk im Ersten: Im Zuge der ARD-Programmreform wird die Sendung von Sandra Maischberger künftig nicht nur am Mittwoch-, sondern auch am Dienstagabend ausgestrahlt. Das teilte die ARD jetzt mit. Beginn ihres Talks wird jeweils nach den "Tagesthemen", also gegen 23 Uhr, sein.

"Mit der Ausweitung dieses Talkformats auf den Dienstag erhalten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein breiteres Informationsangebot mit interessanten Menschen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens", erklärte ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. "Ich freue mich sehr, dass wir diesen Mix aus Unterhaltung, Information und persönlichen, vertiefenden Gesprächen ab 3. Mai zweimal wöchentlich im Ersten zeigen können."

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung, ergänzt: "Der Erfolg von Sandra Maischberger am Mittwoch zeigt, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Art der Gesprächsführung schätzen. Sie ist nicht nur eine hervorragende Journalistin, die kritisch fragt und nachhakt, manchmal bohrt. Sandra Maischberger hat auch ein besonderes Einfühlungsvermögen, sodass emotional tiefe Gespräche entstehen."

Die Erweiterung um einen Dienstagstalk bedeutet auch eine neue Konkurrenz für Markus Lanz im ZDF, der dreimal in der Woche durch seine Sendung führt. Seine hohen und stabilen Zuschauerzahlen gerade auch in turbulenten politischen und gesellschaftlichen Zeiten könnten auch ein Anreiz für die ARD gewesen sein, ihr Angebot diesbezüglich auszubauen.

Auf Sendung seit 2003

Seit 2003 führt Sandra Maischberger im Ersten durch ihre wöchentliche Talkshow. Die gebürtige Münchnerin gilt seit mehr als 20 Jahren als eine der besten Talkerinnen des deutschen Fernsehens. Nach Engagements beim Bayerischen Fernsehen, bei SAT.1, Premiere, VOX und n-tv wechselte sie 2003 zur ARD. Dort startete sie unter dem Namen "Menschen bei Maischberger" einen wöchentlichen Talk, der sich anders als die Konkurrenz nicht nur auf politische Themen beschränkte. Maischberger war die Nachfolgerin von Alfred Biolek ("Boulevard Bio").

2016 wurde die Sendung in "Maischberger" umbenannt, seit 2019 läuft sie unter dem Titel "maischberger. die woche". Die Sendungen sind Gemeinschaftsproduktionen der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.