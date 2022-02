TV-Moderatorin Sandra Maischberger bespricht in einer Sonderausgabe ihres Talks am Donnerstagabend mit ihren Gästen die Lage in der Ukraine. Zu Gast unter anderem: Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Krieg in Europa. Der Angriff von Russlands Präsident Vladimir Putin auf die Ukraine sorgt für ein umgestaltetes Abendprogramm bei nahezu allen großen TV-Sendern. Auch das Erste hat reagiert und sendet ab 21 Uhr eine Extra-Ausgabe von "maischberger. die woche", direkt im Anschluss an einen 45-minütigen "Brennpunkt" zum Thema. 24. Februar: Diese Gäste sind bei Sandra Maischberger Am Donnerstag, 24. Februar, 21.00 Uhr, sind folgende Gäste eingeladen: Christian Lindner, FDP (Bundesfinanzminister)

(Bundesfinanzminister) Kevin Kühnert, SPD (Generalsekretär)

(Generalsekretär) Klaus von Dohnanyi, SPD

Rüdiger von Fritsch (ehemaliger Botschafter Deutschlands in Russland)

Stephan Stuchlik (ARD)

Robin Alexander ("Welt")

Ljudmyla Melnyk (Ukraine-Expertin)