Über 30 Jahre lang hatte Mario die gleiche Stimme: Charles Martinet hauchte Nintendos Kult-Klempner akustisch Leben ein. Mit "Super Mario Bros. Wonder" beginnt eine neue Ära. Doch wer ist der neue Mario?

Am 20. Oktober wird man es zum ersten Mal hören: Nintendos Maskottchen Mario klingt in "Super Mario Bros. Wonder" anders, als man es seit 32 Jahren gewohnt ist. Nach über drei Dekaden nahm Voice Actor Charles Martinet seinen roten Hut. Nintendo brauchte also eine neue Stimme für seine Kultfigur Mario.

Wer in diese großen Fußstapfen tritt, darüber wurde angesichts der Prominenz der Rolle viel spekuliert. Schon vor der Veröffentlichung des neuen Mario-Abenteuers "Super Mario Bros. Wonder" hat sich der neue Sprecher nun selbst vorgestellt. Auf X (ehemals Twitter) schrieb der Synchronsprecher Kevin Afghani, er sei "unglaublich stolz darauf, Mario und Luigi in' Super Mario Bros. Wonder' gesprochen zu haben". Darauf folgte: "Danke an Nintendo für die Einladung ins Flower Kingdom!"

Das erwähnte "Flower Kingom" ist eine Anspielung auf die Spielwelt von "Super Mario Bros. Wonder", da in dem kommenden Jump&Run Wunderblumen eine wichtige Rolle spielen, da sie Umgebung und Figuren beeinflussen.

Wer ist der neue Klempner?

Wer sich nun fragt, wer Kevin Afghani ist, dem sei gesagt: Man hat schon mal etwas von ihm gehört. Zumindest, wenn man "Genshin Impact" gespielt hat, denn der 26-jährige US-Amerikaner übernahm darin die Sprecherrollen von Arnold und Radditz. Auch im kommenden Mario-Abenteuer leiht er sowohl dem Titelhelden Mario als auch seinem Bruder Luigi die Stimme.

Vor seinem großen Auftritt im Switch-exklusiven 2D-Plattformer "Super Mario Bros. Wonder" am 20. Oktober hatte er bereits in mehreren Nindento-Werbespots den Sprecher-Part übernommen.