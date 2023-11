Zoff, Handgreiflichkeiten und böses Blut: "Das Sommerhaus der Stars" hielt in der jüngsten Staffel wieder das, was sich Reality-TV-Fans davon versprechen. Nun outete sich auch ein deutscher Fußballnationalspieler als leidenschaftlichen Gucker des Formats.

Bereits seit 2016 hält sich "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" ( RTL) im deutschen TV und gehört längst zum festen Inventar im Reality-TV. Nun bekannte auch Niclas Füllkrug (30) sein Faible für die Sendung und ähnliche Formate. Im Interview mit RTL verriet der DFB-Star: "Ich finde dieses 'Trash TV', wie es ja liebevoll genannt wird, einfach toll, man schaltet halt komplett ab", begründet der Nationalstürmer seine Begeisterung, "Man lässt sich entertainen, es ist halt einfach lustig."

Warum Niclas Füllkrug Reality-TV feiert

Füllkrug finde vor allem eines ansprechend: "Es ist interessant, das zu beobachten, wie sich auch Charaktere in diesen Extremsituationen entwickeln." Diese Erwartungen wurden in Anbetracht der Streitereien im "Sommerhaus" dieses Jahr erfüllt. Schließlich mussten Walentina Doronina, ihr Freund Can Kaplan und Gigi Birofio samt Freundin Dana Feist das Format nach einem Zwischenfall verlassen. Füllkrug finde die Show einfach unterhaltsam, erklärte der Spieler von Borussia Dortmund.

Aktuell dürfte der Fokus des Torgaranten aber ganz auf den anstehenden Länderspielen liegen. Wenn die DFB-Elf am Samstag auf die Türkei trifft (Samstag, 18. November, 20.15 Uhr, RTL), dürfte Mittelstürmer Füllkrug seinen Platz in der Startformation von Trainer Julian Nagelsmann sicher haben.