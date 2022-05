Der britische Nachrichtensender BBC News bittet für einen versehentlich eingeblendeten Text um Entschuldigung. Die Zeile, die als Teil des News-Tickers zu lesen war, dürfte vor allem Fußballfans verärgern.

Es war ein verblüffender Moment im Fernsehprogramm von BBC News. Während eines Tennis-Updates am Dienstagvormittag, schmuggelten sich gleich zwei ungeplante Meldungen in den Live-Ticker am unteren Bildrand rein: "Manchester United are rubbish" ("Manchester United ist Müll"), vermeldete der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender gegen 9.30 Uhr, gefolgt von einer simplen, jedoch deprimierenden Vorhersage: "Wetter, Regen, überall".

Inzwischen hat sich die BBC für den Vorfall entschuldigt: "Es gab eine technische Panne während einer Übung mit unserem Test-Ticker, der sich für wenige Sekunden über das Liveprogramm gelegt hat", heißt es in einem offiziellen Statement des Senders: "Wir entschuldigen uns für jegliches Ärgernis, das wir auf Sendung erregt haben."

"Ich hoffe, dass sich Manchester-United-Fans daran nicht gestört haben"

Wie genau es zu der Panne kam, wurde von der Moderatorin Annita McVeigh noch in der Sendung erklärt: "Hinter den Kulissen hat jemand geübt, den Ticker zu benutzen und Texte einzufügen. Sie haben dabei einfach irgendwelches Zeug geschrieben, das nicht ernst gemeint war." Die Moderatorin fügte hinzu: "Ich hoffe, dass sich Manchester-United-Fans daran nicht gestört haben".

McVeighs Kollege, Clive Myrie, der ein bekennender Fan des Lokalrivalen Manchester City ist, nahm den Vorfall mit Humor: "Ich hatte nichts damit zu tun", twitterte er zu einem kurzen Videoausschnitt, der den Fehler zeigt.