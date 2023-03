Am 30. März kommt der heiß erwartete "zwote Teil" von Til Schweigers Kultkomödie "Manta, Manta" in die Kinos. Eine, die Teil der Fortsetzung sein sollte, hat es nun doch nicht in den fertigen Film geschafft: die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki.

Evelyn Burdecki ist aus dem deutschen Reality-TV kaum wegzudenken: Erstmals zu sehen war sie bei der Dating-Show "Take Me Out". Auftritte bei "Der Bachelor", "Promi Big Brother" und "Bachelor in Paradise" folgten. Die Krönung ihrer Karriere im Reality-TV folgte 2019, als sie die 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gewann.

So zeigt sich Evelyn Burdecki auf Instagram:

Nun wollte die Dschungelkönigin den Sprung auf die große Leinwand schaffen: In einer Szene von "Manta, Manta - Zwoter Teil", der Fortsetzung der Kultkomödie von 1991, hätte Burdecki einen kurzen Gastauftritt haben sollen. Doch daraus wurde nichts: Laut "Bild" habe Til Schweiger die 34-Jährige aus seinem fertigen Film geschnitten. Dabei hatte die Dschungelkönigin zuvor noch von der Erfahrung am Film-Set geschwärmt: "Ich hatte einen eigenen Container. Wie eine richtige Schauspielerin", zitiert sie "Bild".

Mühe umsonst?

Burdeckis Mini-Rolle war nur entstanden, weil sie Schweiger "mehr aus Spaß" bei Instagram angeschrieben hatte: "Hey, du drehst doch gerade 'Manta, Manta'", lautete ihre Nachricht. "Ich will gern eine Thekenfrau spielen. Und die Theke bring ich gleich mit!" Schweiger antwortete und kreierte einen kurzen Part. Doch davon ist nur ein Outtake übrig geblieben, der im Abspann des Films zu sehen ist.

War die Mühe nun umsonst? Vielleicht nicht! Wie Schweiger "Bild" verriet, hatte er ursprünglich zwei weitere "Manta, Manta"-Filme geplant. Weil dann doch nur ein Film daraus wurde, mussten viele Szenen herausgeschnitten werden, so auch die mit Burdecki. Der 59-Jährige hofft aber, eine längere Fassung des Filmes für eine spätere Veröffentlichung realisieren zu können. "Denn die Szenen sind einfach zu gut, um nicht gezeigt zu werden."