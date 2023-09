Jazz, Partys mit Elefanten und viel nackte Haut, der "Rausch der Ekstase": Über drei Stunden Spielzeit erzählt Damien Chazelle (Regie und Drehbuch) vom alten, wilden Hollywood. Wie fordernd die Dreharbeiten zu "Babylon" waren, verriet Hauptdarstellerin Margot Robbie nun im Interview.

Ob in "The Wolf of Wall Street", "Once Upon a Time in Hollywood", "Suicide Squad" oder ganz aktuell "Barbie": Margot Robbie hat das Zeug zur echten Leinwand-Ikone. Für ihren Traum in Hollywood musste sie vor rund zwölf Jahren alles aufgeben, denn die in Australien geborene Schauspielerin ließ all ihre Freunde und ihre Familie zurück, um in den USA durchzustarten. Mit Erfolg - denn mittlerweile hat die 33-Jährige Kult-Regisseure wie Martin Scorsese oder Quentin Tarantino von ihrem Talent überzeugt und durfte sich bereits über zwei Oscar-Nominierungen als beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin freuen.

Die bislang größte Herausforderung ihrer Karriere meisterte Margot jedoch erst im vergangenen Jahr. Wie die Schauspielerin gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau verriet, lässt sie die Rolle der Nellie LaRoy aus dem Blockbuster "Babylon - Rausch der Ekstase" (zu sehen auf Sky und WOW) bis heute nicht los. Im Interview erinnerte sich Margot Robbie an den Moment, in dem sie das Drehbuch zum ersten Mal gelesen hatte: "Ich saß einfach nur mit offenem Mund da. Mit jeder Seite, die ich gelesen habe, habe ich mich gefragt: Dürfen wir das überhaupt zeigen? Dürfen wir das wirklich machen? Die ganze Geschichte ist so verrückt! Ich habe noch nie so extrem auf ein Drehbuch reagiert und wusste deshalb sofort, dass ich ein Teil des Films sein will." Robbie verriet: Besonders nervenaufreibend seien die wilden Tanzszenen in äußerst spärlicher Bekleidung gewesen.

"Oh Gott, ich kann nicht mehr!"

"Es hat sich zeitweise so angefühlt, als wäre ich tatsächlich auf einer Party, die niemals endet", erinnerte sich die Schauspielerin lachend. Robbie fügte hinzu: "Die ersten ein bis zwei Tage war es noch lustig und ich habe es geliebt, aber nach zwei Wochen Party dachte ich mir nur: Oh Gott, ich kann nicht mehr!" Dennoch blicke sie heute voller Stolz auf ihre Rolle zurück: "Ich muss wirklich sagen, dass ich die Energie aus dem Raum niemals vergessen werde. Das war unfassbar toll. Aber natürlich bleiben mir auch die vielen nackten Menschen für immer im Gedächtnis."