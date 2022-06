Die Regeln sind vom Platz geflogen, dafür hat Nintendo beim rabiaten Switch-Gebolze "Mario Strikers: Battle League Football" einen Online-Modus ins Team aufgenommen, in dem Spieler eine Art Club-Weltmeisterschaft unter sich austragen können.

Bei "Mario Strikers: Battle League Football" werden Ball und Gegner gleichermaßen getreten. Schöne Spielzüge dürfen in diesem Anarcho-Gekicke für die Switch-Konsole freilich nicht erwartet werden, dafür reichlich spektakuläre Tore und beinharte Team-Tacklings.

Man hat es irgendwie schon immer geahnt: Mario, dieser dauergrinsende Vorzeige-Italiener mit Pizza-Wampe, Schnurrbärtchen und Trapattoni-Rhethorik ("It's a me"), kann eine verdammt fiese Sau sein. Wie er Prinzessin Peach da von hinten angeht und in den Elektro-Zaun checkt, ist schon gelbwürdig. Quatsch! Rot müsste er für diese Blutgrätsche sehen! Doch kein Pfiff ertönt. Warum auch? In "Mario Strikers: Battle League Football" für Switch gibt es keinen Schiri, geschweige denn Regeln. Bis auf die vielleicht: Das Runde muss ins Eckige - notfalls auch mitsamt dem Keeper.

Hyperschüsse und Team-Tackles

Ansonsten tritt "Mario Strikers: Battle League Football" eherne Fußballgesetze mit den Füßen: Ein Spiel dauert hier nicht 90 Minuten, sondern allenfalls zehn. Reicht aber, denn öde Mittelfeldgeplänkel gibt es in diesem hektischen Gebolze nicht. Dafür aber gnadenlose (Team)-Tacklings, schnelle Passstaffagen, spektakuläre Torszenen und fiese Tricks in Form von Bananenschalen, Kettenhunden und anderen Nintendo-typischen Power-Ups. Wer will, darf den gegnerischen Abwehrriegel auch mit ein paar Bomben sprengen.

Auch die fälschlicherweise Sepp Herberger zugeschriebene Weisheit "Elf Freunde müsst Ihr sein" verliert rasch an Bedeutung, da die Teams lediglich aus einem Torwart und vier frei wählbaren Feldspielern mit unterschiedlichen Fähigkeiten bestehen. Zudem besitzt jede der zehn verfügbaren Figuren einen nur schwer zu haltenden "Hyperschuss". Ein Mordspfund: Wer auf dem Spielfeld erscheinende Hyperkugeln aufsammelt und ein gutes Schusstiming besitzt, befördert die Pille spektakulär in den Kasten und kassiert dafür auch noch zwei (!) Zähler.

Aber auch Seitfallzieher, Hechtkopfbälle und andere Feinheiten befinden sich im Repertoire der Nintendo-Promis und gehen dank simpler Steuerung leicht von der Hand. Gleichzeitig hat "Mario Strikers: Battle League Football" genügend Raffinesse, um etwa Schüsse anzutäuschen, Tacklings abzubrechen oder einen Ball auch in den freien Raum zu bugsieren.

Martialische Ausrüstungs-Upgrades

Ein wenig mehr Taktik und Tiefgang versprechen zudem allerlei Ausrüstungsgegenstände, die die Status-Werte (Kraft, Tempo, Schuss, Passen, Technik) jeder Figur heben und senken können. So lassen sich wahre Spezialisten in martialischer Rüstung bilden - die aber auch mit entsprechenden Nachteilen zu kämpfen haben.

Um diese Helme, Brustpanzer und Visiere jedoch kaufen zu können, muss offline ein halbes Dutzend Cups in zunehmend herausfordernden Variationen bestritten werden. Oder in den Online-Part "Strikers Club" gewechselt werden, wo man entweder selbst einen Club gründen oder einem anderen beitreten kann, um in Testspielen, Ligen und Turnieren gegen andere Teams aus aller Welt zu spielen. Hier könnte letztlich das größte Potenzial liegen, Switch-Gamer über längere Zeit zu begeistern - und ihnen womöglich via DCL-Pakete mit weiteren Charakteren frisches Geld aus den Taschen zu ziehen.

Fazit

"Mario Strikers: Battle League Football" mag kein Umfangsmonster sein, dafür steht das Spiel ganz in der Tradition von Titeln wie "Mario Kart" oder "Mario Tennis" und rückt den Multiplayer-Aspekt in den Vordergrund. Bis zu acht Zocker dürfen - lokal und online - gegeneinander antreten und sich erbitterte Matches liefern, bei denen dank der witzigen Inszenierung garantiert kein Auge trocken bleibt.