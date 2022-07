Auf den Spuren von "Switch": In der neuen SAT.1-Serie "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" schlüpfen junge Comedians in die Rollen von Prominenten, die als Gäste in einem fiktiven Selbstoptimierungsinstitut entspannen wollen.

Wenn Promis Urlaub machen, dann selbstverständlich nicht in einem einfachen Hotel: Um sich (vermeintlich) zu entspannen, suchen viele Stars ihr Glück in sogenannten "Retreats", um sich selbst und ihren Körper neu zu erfahren. Einer dieser vermeintlichen "Rückzugsorte" bildet nun die Kulisse für eine neue SAT.1-Comedyshow: In "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" (ab Mittwoch, 27. Juli, 23 Uhr) "findet die prominente Elite des Landes bei Meditation, Musiktherapie, Gesprächsrunden oder Wellness-Anwendungen Entspannung vom nervenaufreibenden Öffentlichkeits-Alltag", so eine Pressemitteilung des Senders.

Zu den Prominenten, die in "Schloss Goldbach" parodiert werden, zählen unter anderem "Höhle der Löwen"-Starinvestor Carsten Maschmeyer, "Bergdoktor" Hans Sigl und Reality-TV-Star Evelyn Burdecki. Talkmaster Markus Lanz und sein Dauergast, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, teilen in der Einrichtung sogar das Bett. In die Rolle der prominenten "Schloss Goldbach"-Gäste schlüpfen die Schauspieler Marti Fischer, Katrin Ingendoh, Luisa Wietzorek, Jenny Bins, Michael Meichßner, Khalid Bounouar und Tobias John von Freyend. Zunächst sind vier Folgen der Show geplant.