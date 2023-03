Im November 2022 wurde die Künstliche Intelligenz ChatGPT veröffentlicht. Was bedeutet es für unsere Schulen, wenn Hausaufgaben von einer KI erledigt werden können? Die Vorsitzende des Ethikrates warnt bei "Markus Lanz" vor Gefahren durch die KI. Andere in der Talkrunde raten zu mehr Gelassenheit.

Die Künstliche Intelligenz ChatGPT erobert deutsche Klassenzimmer. Mit einem Klick kann das Programm ganze Klassenarbeiten verfassen. Seit Erscheinen 2022 hat der Chatbot unter anderem die Aufnahmeprüfung an der renommierten Harvard Law School bestanden. Am bayerischen Abitur beißt sie sich aber bisher noch die Zähne aus.

Im ZDF-Talk "Markus Lanz" forderte nun der Gymnasiallehrer Bob Blume mehr Medienkompetenz in Schulen und warnte vor einem "Imitations- und Täuschungsspiel". Sascha Lobo stellte die Vorteile der KI in den Mittelpunkt und sprach von "kreativer Leistung" der Maschine.

"Hausaufgaben sind tot, wenn wir versuchen, das wegzuignorieren"

Diese Ausgabe von "Markus Lanz" beginnt mit einer außergewöhnlichen Anmoderation. Die hat nämlich nicht die Redaktion geschrieben, sondern ChatGPT. Das fällt für die Gäste des Abends recht schmeichelhaft aus. Die KI bezeichnet Lobo als den "erfolgreichsten Autor zu Internet, digitaler Kultur und künstlicher Intelligenz". "So schleimig waren wir, glaube ich, noch nie", urteilt der Moderator. "Ich fand es korrekt", scherzt Digital-Experte Lobo. Der Blogger und "Spiegel"-Kolumnist betrachtet künstliche Intelligenz als Chance für den Bildungsbereich

Mit in der Runde sitzt auch Bob Blume, Gymnasiallehrer und Bildungsinfluencer. Er sieht die Schulen in der Pflicht: "Medienkompetenz müsste aus meiner Sicht jetzt exponentiell mehr in Schulen thematisiert werden." Blume will ChatGPT in der Schule nicht verbieten, sondern die Schüler verantwortungsvoll an die neue Technologie heranführen: "Hausaufgaben sind tot, wenn wir versuchen, das wegzuignorieren."

Er sieht in einem Verbot die Gefahr, dass Schüler und Lehrer sich gegenseitig misstrauen und betrügen: "Dann wird es zu einem Imitations- und Täuschungsspiel." Dem deutschen Schulsystem gibt Blume in Sachen Digitalisierung eine schlechte Note: "In Schulen haben wir immer noch Overhead-Projektoren, und ich bin froh, dass man sich nicht mehr hin- und herfaxen muss."

"Das ist ein stochastischer Papagei"

Aber was ist überhaupt Künstliche Intelligenz? Kann man bei ChatGPT von "Intelligenz" sprechen? Hier gehen die Meinungen auseinander. Alena Buyx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, sieht das kritisch: "Das ist ein stochastischer Papagei", bschreibt sie das Programm. "Das heißt, Intelligenz ist ein zu großes Wort dafür?", hakt Lanz nach. "Fähigkeiten sind das", bestätigt Buyx. Sascha Lobo widerspricht: "Das ist nicht der falsche Begriff, Intelligenz, sondern der ganz richtige Begriff. Zumindest wenn man Intelligenz als Problemlösungsfähigkeit betrachtet ."

Diese Problemlösungsfähigkeit hat ChatGPT zweifellos. Dennoch stellt sich die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Technologie. "Wir sprechen jetzt nur darüber: Wie gut ist das eigentlich? Wie nah ist das an echter Intelligenz? Die Frage, die sich dann anschließt, ist: Sollten wir das eigentlich wollen?", gibt Buyx zu bedenken. Für Bob Blume ist das genau die falsche Frage: "Ich finde die Frage schwierig, weil wir es mit Entwicklungen zu tun haben, die stattfinden." Er ist vor allem an praktischer Umsetzung interessiert: "Für mich lautet die Frage: Wie wollen wir lernen im 21. Jahrhundert."

Thomas de Maizière: "An der Schule fummeln zu viele Leute rum"

Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière kritisiert in diesem Zusammenhang ein systemisches Problem: "So wie das Bildungssystem jetzt strukturiert ist, kann es nicht richtig gut werden. An der Schule fummeln zu viele Leute rum." Bund, Länder und Kommunen teilen sich die Zuständigkeit. Er sieht in künstlicher Intelligenz vor allem eine Chance, Verwaltungsaufgaben zu automatisieren und so mehr Zeit und Ressourcen in die Pädagogik zu investieren. So wie es ist, könne es nicht weitergehen. "Schulleiter haben mir gesagt, wir können überhaupt nur dann noch gute Schule machen, wenn wir uns nach den Kriterien der Brauchbarkeit illegal verhalten", berichtet de Maizière. Die Gefahr, dass ChatGPT, menschliche Intelligenz überflüssig machen könnte, sieht der CDU-Politiker nicht. Er beschwichtigt: "Ich rate alles in allem zu Gelassenheit."

Brauchen wir wirklich keine stärkere Debatte über die Gefahren von ChatGPT für das deutsche Bildungssystem? Sascha Lobo sieht es entspannt: "Was die Gefahren angeht, da mache ich mir bei Technologiediskussionen in Deutschland wahnsinnig wenig Sorgen, dass die zu kurz kommen", sagt er sarkastisch. Er ist beeindruckt vom schöpferischen Potenzial der Technologie: "Die kreative Leistung kann man den Maschinen beim besten Willen nicht mehr absprechen, fürchte ich."

Die Auswirkungen seien indes noch nicht abzuschätzen. Lobo vermutet die großen gesellschaftlichen Herausforderungen aber vor allem in der Arbeitswelt: "Plötzlich betrifft die Automatisierung auch die mit Abitur und Studium, die in den Büros sitzen und mit Schlips und Kragen arbeiten. Das ist eine ganz neue Dimension der Automatisierung. Und ich glaube, dass die in Deutschland große Auswirkungen haben wird."