Das müssen Sie über Markus Lanz wissen:

Er polarisiert wie kaum eine andere TV-Persönlichkeit: Dass Markus Lanz das ZDF-Unterhaltungsflaggschiff "Wetten, dass ..?" zum Sinken brachte, ist fast vergessen. Sein Name ist mittlerweile fest mit dem seiner eigenen Talkshow verbunden, in der sich Lanz stets als besonders hartnäckig nachfragender Gastgeber zeigt. Wir zeigen Ihnen, was Sie über den gebürtigen Südtiroler wissen müssen.

Eine harte Schule: Markus Lanz, 1969 in Südtirol geboren, verbrachte seine Jugend im Schülerheim von Kloster Neustift. "Das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Situation, wenn man mit elf Jahren aus dem Nest gerissen und in so ein Internat gesteckt wird. Da gibt es sehr viele einsame und auch traurige Momente", erinnerte sich Lanz in einem Interview.

Dank der Krimiserie "Derrick" sagte Markus Lanz einmal, habe er als gebürtiger Südtiroler Hochdeutsch zu sprechen gelernt.

Während er 1995 bei Radio Hamburg volontierte, schob Markus Lanz eigenmächtig das selbst gedichtete Lied mit dem klangvollen Titel "F...! Chirac" ins Programm. Seine Chefs fanden den Eurodance-Protestsong gegen französische Atomtests alles andere als lustig - und schmissen Lanz prompt raus.

Seinen Durchbruch feierte Markus Lanz 1998 als Moderator des RTL-Magazins "Explosiv", dessen Redaktion er später auch leitete. 2004 sorgte der Privatsender mit einem TV-Novum für einen medialen Aufschrei. Erstmals berichtete ein Kamerateam live im deutschen Fernsehen von einer Brustvergrößerung. Und wer kommentierte das Ganze direkt vom OP-Tisch aus? Richtig, Markus Lanz.

Markus Lanz und Birgit Schrowange

"Wir führen ein ganz normales, unspektakuläres Leben", behauptete Markus Lanz damals in einem Interview, dennoch galten er und Birgit Schrowange als RTL-Traumpaar: Von 1998 bis 2006 waren die "Extra"-Moderatorin und "Explosiv"-Moderator nicht nur Kollegen, sondern auch ein Paar. Im Jahr 2000 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Markus Lanz wurde 2003 eine ganz besondere Ehre zuteil, der damalige "Explosiv"-Moderator erhielt eine Audienz bei Papst Johannes Paul II.

Markus Lanz schrieb gemeinsam mit Horst Lichter an dessen Biografie "Und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott", die 2007 erschien. Für die Gespräche zum Buch zog sich das ungleiche Paar ("Was ich auf dem Kopf habe, hat er im Gesicht", so Lanz über den schnauzbärtigen Freund) in das Südtiroler Kloster Neustift zurück.

2008 wechselte Markus Lanz zum ZDF. "Ich glaube, die Zeit der reinen Bespaßung ist vorbei", erklärte er damals und erhoffte sich bei seinem neuen Sender mehr journalistische Relevanz. Mehr TV-Präsenz gab es für ihn erstmal nicht: Seine Talkshow lief zunächst nur als Sommerpausenvertretung von Johannes B. Kerner, nach dessen Abgang übernahm Lanz den Sendeplatz.

Von seinem "Vorgänger" übernahm Markus Lanz auch dessen Kochshow, aus "Kerners Köche" wurde "Lanz kocht!". "Ich habe keinen Plan vom Kochen", gab der Moderator damals zu, "aber Ahnung von Lebensmitteln. Dafür gebe ich auch Geld aus. Autos sind mir nicht so wichtig, eine gute Tomate schon." Im Dezember 2012 wurde die Sendung abgesetzt.

"Wenn Sie mich wirklich quälen wollen, dann schicken Sie mich drei Wochen nach Mallorca. Mich faszinieren die Kälte, der Schnee und das Eis": Markus Lanz macht regelmäßig Urlaub im hohen Norden und drehte 2010 für das ZDF die Doku "Sehnsucht Grönland", in der er die Menschen und ihre Gebräuche vorstellte.

2011 heiratete Markus Lanz seine Frau Angela. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.

Vielleicht der prominenteste, ganz sicher aber der wohlhabendste Gast, den Markus Lanz in seiner Talkshow zu Gast hatte war US-Unternehmer Bill Gates. Neben deutscher Politprominenz sprach der Moderator auch mit internationalen Gästen wie Tony Blair und Barack Obama, Hollywood-Stars wie Larry Hagman, Kiefer Sutherland und Jeff Goldblum oder Popstars wie Sting und Lenny Kravitz.

Markus Lanz ist ein passionierter Fotograf und hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 10.000 Porträts seiner Gäste geschossen. Ob er die Bilder mal veröffentlichen will, hat er noch nicht entschieden.

In seiner Zeit als "Wetten, dass ..?"-Moderator musste Markus Lanz reichlich Häme über sich ergehen lassen. Und man tritt ihm sicherlich nicht zu nahe, wenn man feststellt: Für die Rolle des großen Samstagabend-Entertainers ist Markus Lanz einfach nicht gemacht.

Die vielleicht härteste Kritik kam von Tom Hank, der in Lanz' zweiter "Wetten, dass ..?"-Sendung zu Gast war: "Ein bisschen wie ein schmieriger Banker" sehe der Moderator aus, befand der Hollywood-Star.

Auch wenn seine Sendung seit über zehn Jahren läuft, auch als Talkshow-Gastgeber war und ist Markus Lanz alles andere als unumstritten: Nach einem Auftritt von Sahra Wagenknecht 2014, bei dem Lanz die Linken-Politikerin im Gespräch immer wieder rüde unterbrach, gab es eine Online-Petition, die die Absetzung der Sendung forderte und innerhalb weniger Tage 200.000 Unterstützer fand.

Kein Studiopublikum mehr, größere Seriosität: Seit dem Beginn der Corona-Pandemie verhandelt Markus Lanz in seiner Talkshow fast ausschließlich politische Themen, Gäste aus der Entertainmentbranche sind selten geworden. Dadurch stieg nicht nur Lanz' Quote, sondern auch die Popularität von Karl Lauterbach, der 2020 ganze 17-mal zu Gast war.