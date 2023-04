Was passiert, wenn Singles ihr Liebesglück ganz in die Hände ihrer Familie legen? - Eine neue Datingshow soll nun genau dies herausfinden: ProSieben produziert "Marriage Market" im Rahmen einer neuen Kooperation mit dem US-Medienriesen FOX.

Das gab es noch nie: ProSieben produziert ein US-Datingformat - in enger Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Studio und Lizenzgeber FOX Alternative Entertainment (FAE). Wie ProSieben und FOX am Montagabend anlässlich der Branchenmesse MIPTV in Cannes bekannt gaben, soll die Sendung mit dem Arbeitstitel "Marriage Market" noch in diesem Jahr bei ProSieben und Joyn Weltpremiere feiern.

Partnersuche mit Mama und Papa?

"Wir sind stolz, die neue FOX Entertainment Reality-Show 'Marriage Market' ( Arbeitstitel) in einer in dieser Form noch nie dagewesenen Partnerschaft für Joyn und ProSieben zu produzieren", erklärt Hannes Hiller, Senior Vice President Content Development ProSieben und SAT.1. "Dieser tolle, kreative Austausch mit den US-Kolleg:innen eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten." Finanziert werde das Projekt aus dem eigens für solche Kooperationsproduktionen aufgelegten "International Unscripted Format Fund" von FAE.

Das neue Format soll bindungswilligen Singles ermöglichen, endlich die große Liebe zu finden - mithilfe der eigenen Familie. In "sommerlichem Urlaubsflair" stehen Eltern vor der Herausforderung, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin für das eigene Kind auszuwählen. Auch andere Familienangehörige kommen als Matchmaker infrage: So können beispielsweise auch Tanten, Onkel oder Geschwister für ihre Liebsten Amor spielen.