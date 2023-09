Sheila hat Stress mit ihrer Englischen Bulddogge: Hansi verbellt alle Kunden. Hundetrainer Marcel Wunderlich aus dem Team von VOX-"Hundeprofi" Martin Rütter erkennt schnell, was das Problem ist. Doch nimmt sich Hansis Halterin die Tipps des Trainers wirklich zu Herzen?

Es ist eine so schöne Vorstellung: Der Hund kommt mit zur Arbeit und liegt den ganzen Tag entspannt in seinem Körbchen - für Piercingstudiobesitzerin Sheila sieht der Alltag mit Hund allerdings ganz anders aus, wie in der aktuellen Folge von "Der Hundeprofi - Rütters Team" (samstags, 19.10, VOX) zu sehen ist: Ihre Englische Bulldogge Hansi verbellt permanent Kunden. Ein Krawallhund als Kundenschreck, das ist natürlich eine Katastrophe. Hundetrainer Marcel Wunderlich aus dem Team von Martin Rütter soll helfen. Sheila wünscht sich, dass Hansi endlich entspannen kann in ihrem Laden.

Er ist allerdings nicht der erste Profi, der versucht, Hansi Manieren beizubringen. Sheila und ihr Mann, der auch ein Tattoo von Hund Hansi trägt, haben bereits drei Hundetrainer konsultiert - allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Martin Rütter wird bei dieser Info hellhörig: "Oft ist es so, dass die Menschen den Trainingsplan dann nicht durchgezogen haben", sagt er. Wichtig sei, erst einmal herauszufinden, warum die Englische Bulldogge die Kunden verbellt.

"Ich dachte, er greift dich an"

Hundetrainer Marcel macht die Probe aufs Exempel. Er tut so, als sei er ein Kunde, und verwickelt Sheila in ein Gespräch. Hansi beschwert sich dabei lautstark in seiner Hundebox hinterm Tresen. Als er an der Leine raus darf, zeigt er sich zunächst kleinlauter - sehr zur Verwunderung seiner Halterin: "Ich dachte, er greift dich an", sagt Sheila.

Marcel Wunderlich testet das Verhalten des Hundes zusätzlich draußen auf einer Parkbank. Und siehe da: Auch hier verteidigt er sein Frauchen mit lautem Gebell und will genau kontrollieren, wer sich ihr nähert. Für Marcel und Martin Rütter ist die Sache klar: Hansis Aggression ist sozial motiviert. "Das ist ein gut trainierbares Thema, wenn die Menschen Bock haben", sagt der "Hundeprofi".

Hundetrainer ermahnt Halterin: "Du musst dran bleiben!"

Marcel Wunderlich möchte Hansi gern an einen Maulkorb gewöhnen, damit beim Training niemand verletzt werden kann. Aber: "Gerade bei den kurznasigen Rassen ist es schwierig, einen passenden zu finden, deshalb müssen wir einen Maulkorb maßanfertigen lassen", entscheidet der Hundetrainer.

Doch schon bei dem Versuch, Maß zu nehmen, wehrt sich Hansi massiv. Sheila nimmt das Ganze mit Humor. Martin Rütter wundert sich: "Der ist ruppig und aggressiv mit ihr, und sie lacht, das ist aber überhaupt kein Spiel", warnt der Hundetrainer, "er versucht, vehement Menschen auf Abstand zu halten, und maßregelt Sheila auch", fasst er die prekäre Lage zusammen.

Bei seinem zweiten Besuch zeigt sich Hansi schon etwas ruhiger im Laden - auch, als eine Testkundin mit Sheila spricht. Hausaufgabe war auch, dass sie die Kontrolle übernimmt und etwa mit klaren Handbewegungen die Kunden dirigiert oder den Hund hinter sich absitzen lässt.

Martin Rütter kommentiert die Bilder: "Es geht erst mal darum, dass er lernt: Ich muss das nicht regeln, Sheila macht das." Doch nach ein paar Minuten ist Hansi frustriert und bellt die Kundin doch an. Marcel Wunderlich glaubt zu wissen, woran das liegt: "Ihr müsst mehr trainieren!", ermahnt er seine Kundin, "da ist noch viel Luft nach oben". Einen neuen Maulkorb hat Sheila auch noch nicht bestellt für ihren Hund.

Martin Rütter hat "absolut gar keine Hoffnungen"

Als Marcel Wunderlich drei Monate nach seinem ersten Besuch erneut zu Sheila und Hansi fährt, ist er skeptisch: "Hansi hat sich an der Pfote verletzt, und es sind sommerliche Temperaturen. Haben sie trainiert?" Martin Rütter hat da so eine Ahnung: "Ich habe da absolut gar keine Hoffnungen", sagt er: "Ich habe bei Sheila immer so das Gefühl, sie möchte eine Lösung haben, aber so richtig trainieren auch wieder nicht."

Auf die Frage, wie es laufe, antwortet Hansis Frauchen jedoch äußerst positiv: "Hansi ist ganz lieb!" Martin Rütter schmunzelt: "Ja, und der Mond ist aus Käse", scherzt er. Auch wenn Hansi beim gestellten Kundenbesuch ruhig bleibt, wirklich entspannt ist er nicht, wie auch Marcel Wunderlich feststellt: "Hansi ist nach wie vor total ernst, das ist ja eine gestellte Trainingssituation. Er überlegt immer noch: Muss ich jetzt nach vorn schießen oder nicht?" Der Hundetrainer richtet mahnende Worte an Hansis Frauchen Sheila: "Du musst wahnsinnig streng sein! Bleibt bitte dran!"

Sheila versichert Marcel, dass sie weiter trainieren will: "Ein paar Übungen haben mir Spaß gemacht, ein paar sind mir auch sehr schwer gefallen. Es ist nicht leicht, so konsequent und streng zu sein, aber jetzt muss weiter geübt werden", erkennt sie. Hundetrainer Marcel Wunderlich: "Ich hätte mir mehr Ehrgeiz im Training gewünscht, aber manchmal geht es nicht so schnell. Ich hoffe, dass sie noch mal einen Zahn zulegt."