Kai Uwe, die englische Bulldogge von "Hot oder Schrott"-Star Detlef Steves, vollendet das 13. Lebensjahr. Doch langsam fordert das Alter seinen Tribut. Deffi kommen die Tränen, als er mit Martin Rütter über den absehbaren Abschied von seinem geliebten Hund spricht.

Prominenter Besuch bei "Der Hundeprofi - Rütters Team" ( RTL): Der Hundetrainer besucht in der aktuellen Folge seinen guten Freund Detlef "Deffi" Steves und dessen Frau Nicole in Moers. Der Anlass: Kai Uwe, der Old English Bulldog der Steves, vollendet das 13. Lebensjahr. "Das ist für diese Rasse echt Methusalem!", sagt Martin Rütter anerkennend.

Denn: Bulldoggen werden mit Merkmalen gezüchtet, die ihnen ein Leben lang schwer zu schaffen machen: Atem- und Wirbelsäulenprobleme sind für die so genannten Qualzuchten typisch. Deffi erklärt: "Kai Uwe bekommt morgen eine Schmerztablette gegen seine rasse-typischen Wirbelsäulenprobleme. Er ist auch schon so einen Tacken inkontinent", räumt der "Hot oder Schrott"-Promi ein. Mittlerweile ist Detlef Steves klar: "Ich würde mir auf gar keinen Fall mehr einen Hund vom Züchter holen, sondern immer aus dem Tierheim."

Detlef Steves: "Ich kann damit unheimlich schlecht umgehen"

Doch noch tun er und Nicole alles, damit Kai Uwe noch möglichst lange bei ihnen bleibt. Zu sehen, wie sein geliebter Vierbeiner immer älter wird, macht Deffi zu schaffen: "Ich finde das ja richtig schön, dass er alt wird. Aber wenn ich eine kleine Runde gehe und sehe, dass der schon total außer Atem ist, weil das zu viel für den wird ... ich kann damit unheimlich schlecht umgehen", gesteht er. Auch höre und sehe der Hund nicht mehr so gut wie früher und habe nicht immer Lust auf Streicheleinheiten.

Martin Rütter kann die Sorgen nachvollziehen, rät aber, das Altern des Hundes als natürlichen Prozess zu akzeptieren - mehr noch: jeden Tag zu genießen. "Ich kann den Menschen immer nur Mut machen", sagt der Hundetrainer, "jeder wird selber spüren, wann der letzte Tag angesagt ist."

Doch nach einem Tierarztbesuch kann Deffi erst einmal richtig aufatmen: Alle Blutwerte von Kai Uwe sind im grünen Bereich, und auch die Augen der Bulldogge funktionieren noch. Martin Rütter verrät: "An dem Tag hat mich Detlef sofort angerufen und am Telefon geweint, weil er so erleichtert war."

Martin Rütter warnt: Alte Hunde nicht überfordern

Dennoch gibt er Deffi und Nicole ein paar Tipps, wie sie Kai Uwe im Alltag noch mehr unterstützen können: "Ganz wichtig: Große Sprünge soll der ältere Herr nicht mehr machen." Die Muskulatur wird schwächer, was die Hunde jedoch nicht bemerken. Martins Tipp: eine Aufstiegsrampe fürs Sofa. Auch die Treppe im Haus soll Kai Uwe fortan nicht mehr allein hoch- und runter rennen.

Deffi schaltet sofort: "Soll ich ihm vielleicht einen Treppenlift einbauen?" Martin Rütter amüsiert sich: "Der Deffi denkt sofort technisch. Ich habe schon vor Augen, wie der bei 'Hot oder Schrott' Treppenlifte testet", sagt er und lacht. Pragmatischer ist da aber ein Tragegeschirr mit einer Art Henkel, mit dem er den Hund leicht anheben kann.

Weiterhin soll Kai Uwe nach Möglichkeit nicht mehr auf glatten Fliesenböden laufen (alte Teppichreste auf dem Boden verteilen!) und auch die bei Halter und Herr höchst beliebten Zieh- und Zerrspiele gehören ab nun der Vergangenheit an. "Das ist für seinen Kiefer eine Katastrophe", warnt Martin Rütter. Der "Hundeprofi" verabschiedet sich mit aufmunternden Worten von seinem guten Freund Deffi: "Am 16. Geburtstag backe ich für den eine Torte", sagt er mit liebevollem Blick auf Kai Uwe. Deffi lacht: "Dat möchte ich erleben, Kai-Uwe! Eine schöne Leberwursttorte von Martin."