Neue Heimat für Martina Hill: Ihre Sketch-Comedy-Show "HILLarious" läuft ab Donnerstag, 9. Februar, bei Amazon Prime Video. Dabei bleiben die Themen der 48-Jährigen gleich: Promi-Parodien, Mediensatire und natürlich moderne Frauen "am Rande des Nervenzusammenbruchs".

Schon in der zweiten Staffel des Amazon-Erfolgsformates "LOL: Last One Laughing", im Oktober 2021 veröffentlicht, knisterte es zwischen Martina Hill und Amazon Prime Video. Die Berliner Comedienne, bekannt aus der TV-Satire-Ensembleshow "Switch reloaded" (ProSieben) oder eigenen Formaten wie "Knallerfrauen" (Sat.1), war eines der Staffel-Higlights des Comedian-Wettkampfes "LOL", in dem es stets darum geht, andere Humorschwergewichte zum Lachen zu bringen, aber selbst keine Miene zu verziehen. Bevor nun in "LOL"-Staffel vier, die im April auf Sendung geht, Martina Hill ein zweites Mal zum Cast gehört, debütiert die 48-Jährige mit einer neuen eigenen Show bei Amazon: In "HILLarious" (ab Donnerstag, 9. Februar, alle Folgen auf einen Schlag) zeigt Martina Hill in acht etwa 25 Minuten langen Sketch-Comedy-Shows das, was man von ihr kennt - allerdings auf gewohnt hohem Niveau.

Es werden TV-Formate durch den Kakao gezogen, Promis parodiert und immer wieder Lebenssituationen von Frauen unters Persiflage-Brennglas gelegt, die man so oder so ähnlich aus dem eigenen Leben beziehungsweise dem "vertrauter" Menschen kennt. In episodisch fortlaufenden Erzähl-Settings begleitet man Proll-Influencerin Larissa, einen von Martina Hills bekanntesten Camouflage-Charakteren, dabei, wie sie im Studio von Eko Fresh (er selbst) einen Rapsong aufnimmt. Nach dem Motto: "singen und sprechen - das kann doch jedes Baby." Das sehr amüsante Video zum Song - am Ende von Folge zwei zu sehen - könnte "viral gehen", sofern Amazon ihm als PR-Tool die Auslagerung in kostenfreie Sphären erlaubt.

Wiedersehen mit alten Lebensrealität-"Settings"

Doch nicht nur Eko Fresh spielt in "HILLarious" mit Comedy-Queen Martina Hill: Zu sehen sind Annette Frier als Kinder-Partnerin in einem Gummibärchen-Werbespot und Kurt Krömer als Co-Ermittler in einem herrlich absurden Nicht-Krimi unter der - vielleicht etwas angestaubten - Marke "CSI: Berlin". Ferner geben sich die Ehre: Carolin Kebekus in einer "Rebecca und Larissa"-Reunion, "Ninja Warrior"-Moderator Frank Buschmann und auch Comedian Olaf Schubert.

Wenn es um überforderte Mütter und gutbürgerliche, politisch korrekte Frauen und Eltern geht, kommen aus "Knallerfrauen"-bewährte Schauspielerinnen wie Anna Schäfer oder Marc Benjamin Puch zum Einsatz. Mit anderen Worten: Bei Martina Hills Kunst ist trotz des Senderwechsels eigentlich alles beim Alten geblieben, was aber auch heißt: Ihre Sketche sind nach wie vor wunderbar der (TV/Netz)-Realität abgeguckt, pointiert überhöht und auch sehr lustig gespielt.