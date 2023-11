Vor zwei Jahren erschien "Eternals", ein opulenter, prominent besetzter Marvel-Film mit Hollywoodgrößen wie Angelina Jolie, Kit Harington und Salma Hayek. Auch Harry Styles hatte einen kurzen Auftritt im 26. Spielfilm innerhalb des Marvel Cinematic Universe ( MCU). In einer kurzen Mid-Credit-Szene Szene war er als Eros alias Starfox zu sehen, der Bruder des Superschurken Thanos. Nun bestätigte Marvel-Chef Kevin Feige: Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit dem britischen Popstar freuen.

Im Gespräch mit "Entertainment Weekly" verriet Feige, dass Styles' Rückkehr fest geplant sei. "Er freut sich darauf. Wir freuen uns darauf. Wir werden sehen", verriet er. Inwiefern Styles als Eros vor der Kamera stehen wird, ließ Feige indes offen: "Man führt eine Menge neuer Figuren in vielen Filmen und Credit-Szenen ein. Wo werden diese Figuren wieder auftauchen? Das ist eine gute Frage."

Nach "Eternals" war Styles, der 2017 in Christopher Nolans "Dunkirk" sein Schauspieldebüt gab, in weiteren Filmen zu sehen. 2022 gehört er zum Hauptcast von Olivia Wildes Thriller "Don't Worry Darling", in dem er den Ehemann von Florence Pughs Rolle Alice Chambers verkörperte. Im selben Jahr zeigte der heute 29-Jährige sein schauspielerisches Können im Drama "Der Liebhaber meines Mannes" (Regie: Michael Grandage), das im September 2022 beim Toronto International Film Festival seine Premiere feierte.

We are talking to Kevin Feige at 'The Marvels' premiere in Las Vegas and all of our questions we answered!!#TheMarvels pic.twitter.com/BPSPSGDwlS