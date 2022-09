Nach den erfolgreichen ersten Teilen der "Deadpool"-Reihe befindet sich das Team nun mitten in den Dreharbeiten für den dritten Film - mit einer besonderen Überraschung: Hugh Jackman kehrt in der Rolle seiner Kultfigur Wolverine zurück.

Durch seine Rolle als Wolverine in der "X-Men"-Reihe reifte Schauspieler Hugh Jackman zum internationalen Superstar, die Darstellung des Mutanten machte den Kanadier weltberühmt. Im Jahr 2017 war Jackman in "Logan" zum letzten Mal als diese Figur zu sehen. Nun folgt ein weiteres Kapitel: Für "Deadpool 3" schlüpft der "Greatest Showman"-Darsteller nochmals in seine bekannteste Rolle.

Bei YouTube wurde jüngst ein witziges Video mit "Deadpool"-Hauptdarsteller Ryan Reynolds veröffentlicht, in dem der Star über den dritten Teil der Filmreihe spricht und sich entschuldigt, dass das Team die D23 Expo verpasst hat. Bei dem großen Disney-Fan-Event drehte sich an Tag zwei alles um "Star Wars" und Marvel. Seine Abwesenheit begründete er damit, dass sie sich mitten in den Vorbereitungen für "Deadpool 3" befänden - und die Rückkehr seiner Figur sich richtig anfühlen müsse.

Zudem erwähnte Reynolds, dass es eine Idee gebe, um den Film besonders zu machen - bei dem Stichwort läuft Hugh Jackman im Hintergrund die Treppen nach oben. "Hey Hugh, willst du noch einmal Wolverine spielen?", fragt ihn der Mann von Blake Lively. "Ja, klar, Ryan", antwortet der Wolverine-Darsteller. Laut dem Ankündigungsvideo soll "Deadpool 3" am 6. September 2024 in die Kinos kommen.