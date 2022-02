"Supernova", "Benedetta" und "Eternals": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Immer wieder gab es in Hollywood zuletzt Diskussionen über die Frage, ob schwule und lesbische Rollen von heterosexuellen Darstellern gespielt werden dürfen. Schließlich sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die offen zu ihrer Homosexualität stehen, noch immer rar in der Traumfabrik. In "Supernova", dem neuen Film des Briten Harry Macqueen, verkörpern nun einmal mehr zwei Heteros - nämlich Stanley Tucci und Colin Firth - schwule Männer, machen das aber so hinreißend, dass man sich nur schwerlich jemand anders in den Rollen vorstellen kann. Das Drama erscheint nun ebenso wie "Benedetta" und "Eternals" auf DVD und Blu-ray.

"Supernova" (VÖ: 18. Februar)

Tusker (Stanley Tucci) und Sam (Colin Firth) sind seit vielen Jahren ein Paar. Die beiden älteren Herren blicken auf wunderbare gemeinsame Jahre zurück, aber auch in eine ungewisse Zukunft. Denn Tusker leidet an beginnender Demenz. Noch kommt er im Großen und Ganzen im Alltag zurecht. Manchmal aber fällt es ihm schwer, sich an Dinge zu erinnern, auch mit seinem Roman kommt der Schriftsteller kaum mehr voran. Beiden Männern ist klar, dass sie nur noch wenige Jahre oder Monate haben werden, bis Tusker vergessen haben wird, wer er ist - und wie der Mann seiner Seite heißt. Ein vielleicht letztes Mal brechen sie gemeinsam mit ihrem Wohnmobil auf, um durch Großbritannien zu fahren und Freunde und Verwandte zu treffen - eine Reise, die ihr Leben für immer verändern wird.

Preis DVD: circa 13 Euro

GBR, 2020, Regie: Harry Macqueen, Laufzeit: 91 Minuten

"Benedetta" (VÖ: 24. Februar)

Italien zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Die junge Benedetta wird von ihren Eltern in eine Abtei in der Toskana gebracht, um als Nonne ein Leben im Dienste Gottes zu führen. Jahre später ist Benedetta (Virginie Efira) eine erwachsene Frau, die von seltsamen Visionen heimgesucht wird. Mal erscheint ihr Jesus Christus höchstselbst, dann wieder erwacht sie mit blutenden Stigmata aus dem Schlaf. Und sie verspürt Begierden, die in jener Zeit eigentlich nicht vorkommen dürfen: Als die gut aussehende Bartolomea (Daphne Patakia) in Benedettas Abtei eintritt, beginnen die beiden Frauen eine leidenschaftliche Affäre. Während im Land die Pest wütet, wird die Kirche auf die seltsamen Vorgänge unter den Nonnen aufmerksam. "Benedetta" basiert auf wahren Begebenheiten: Benedetta Carlini (1590-1661) hatte tatsächlich eine Beziehung zu einer Nonne. Der niederländische Regisseur Paul Verhoeven ("Basic Instinct") machte aus der Lebensgeschichte der Nonne einen mal einfühlsamen, mal reißerischen Film.

Preis DVD: circa 13 Euro

FRA, 2021, Regie: Paul Verhoeven, Laufzeit: 126 Minuten

"Eternals" (VÖ: 24. Februar)

"Warum habt ihr nicht gegen Thanos geholfen?" Diese Frage kann man durchaus stellen, wenn man erfährt, dass gottgleiche Wesen seit Jahrtausenden auf der Erde leben und die Menschen beschützen sollen: Es geht um gottgleiche Eternals und um Deviants, monströse Kreaturen, die alle Planeten des Universums befallen. Auch auf der Erde gab es sie einst, bis die Eternals ihnen den Garaus machten und als Schutz- und Friedenstruppe auf dem Planeten blieben. Dort zerstreuten sie sich zwar in alle Winde, waren mit ihren Fähigkeiten aber immer präsent. Doch nun sind die Deviants zurück und die Eternals unter der Führung von Ajak (Salma Hayek) müssen erneut gegen sie kämpfen. "Eternals" ist ein opulenter, prominent besetzter Marvel-Film mit Hollywoodgrößen wie Angelina Jolie, Kit Harington und Salma Hayek. Regie führte die Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao ("Nomadland").

Preis DVD: circa 15 Euro

USA, 2021, Regie: Chloé Zhao, Laufzeit: 149 Minuten