Vor wenigen Stunden veröffentlichte Marvel einen ersten Einblick zum vierten "Captain America"-Teil mit Anthony Mackie und Harrison Ford. Dabei wurde überraschenderweise eine Titeländerung des neuen Films bekannt gegeben.

Mit "Avengers: Endgame" mussten sich Fans nicht nur von Robert Downey Jr. als Iron Man verabschieden, sondern auch von Chris Evans als Captain America. Am Ende des Films ernannte er Samuel Wilson ( Anthony Mackie) zu seinem Nachfolger, um dem es auch im neuen "Captain America"-Teil gehen wird. Nun überraschte Marvel die Fans nicht nur mit einem Foto vom Set, sondern auch mit einer Titeländerung.

Harrison Ford: "Es macht Spaß"

In den sozialen Medien teilte Marvel ein Bild von den Dreharbeiten, auf dem die Schauspieler Anthony Mackie und Harrison Ford zu sehen sind. Doch statt dem bisher bekannten Filmtitel "Captain America: New World Order" ist über dem Foto "Captain America: Brave New World" zu lesen. Laut dem Tweet bleibt das Erscheinungsdatum unverändert.

Vergangenen Monat sprach Ford mit dem Magazin "Esquire" über den neuen "Captain America"-Film und verriet, dass er am Set viel Spaß hatte - trotz anstrengender Drehtage. "Ich meine, es gibt harte Tage und leichte Tage und lustige Tage und alle Arten von Tagen. Es ist ein harter Zeitplan und, ja, es macht Spaß. Aber es ist kein Spaziergang im Park. Es ist kein Spaß, der Spaß macht. Es ist Arbeit."