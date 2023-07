Bei einem Interview mit "Entertainment Weekly" verriet Hollywood-Star Matt Damon, dass er während der Paartherapie mit seiner Frau eine wichtige Bedingung aushandelte. Aber was genau hat Regisseur Christopher Nolan damit zu tun?

Am Donnerstag, 20. Juli, startet "Oppenheimer" in den Kinos, Christopher Nolans Historienfilm über das Leben des "Vaters der Atombombe" J. Robert Oppenheimer. In den Hauptrollen unter anderem zu sehen: Cillian Murphy und Matt Damon. Letzterer arbeitete bereits für "Interstellar" mit Nolan zusammen. Dass Nolan während Damons Paartherapie und der daraus resultierenden Schauspielpause eine wichtige Rolle spielte, erklärte er in einem Interview mit "Entertainment Weekly".

Während der Paartherapie handelte der Schauspieler eine Bedingung aus, auf die er großen Wert legte: Er lege eine Schauspielpause ein, die aber unterbrochen werden dürfe, sollte er ein Rollenangebot von Christopher Nolan bekommen. Seine Frau stimmte dieser Bedingung zu. "Das wird sich erfunden anhören, aber es ist tatsächlich wahr", so Damon im Interview. "Ich hatte mit meiner Frau ausgiebig darüber verhandelt, dass ich mir eine Auszeit nehmen würde."

"Ich habe tatsächlich in der Paartherapie ausgehandelt, dass ich die Auszeit unter dem Vorbehalt mache, dass eine Ausnahme gilt, wenn Chris Nolan anruft", führte der "Good Will Hunting"-Star weiter aus." Und das, ohne zu wissen, ob er gerade an etwas arbeitet oder nicht, denn das sagt er einem nie. Er ruft dich einfach aus heiterem Himmel an."

"Er ist so unaufdringlich und selbstironisch"

Wie es der Zufall will, rief Nolan den 52-Jährigen an, um ihm in "Oppenheimer" die Rolle des Leslie Groves anzubieten. Groves rekrutierte persönlich J. Robert Oppenheimer (gespielt von Cillian Murphy), um die Leitung in Los Alamos zu übernehmen - damals eine umstrittene Wahl, da Oppenheimer weder einen Nobelpreis noch administrative Führungserfahrung hatte.

Auch Murphy erhielt einen unerwarteten Anruf von dem "Inception"-Regisseur. "Er ist so unaufdringlich und selbstironisch und sagte in seiner sehr englischen Art einfach: 'Hören Sie, ich habe dieses Drehbuch geschrieben, es geht um Oppenheimer. Ich möchte, dass Sie mein Oppenheimer sind'", verriet Murphy der "Associated Press".