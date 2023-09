Am 12. September erschien das erste Kinderbuch des "Interstellar"-Schauspielers Matthew McConaughey. In einem Gespräch mit "USA Today" verriet er, wie ihm die Idee dazu kam.

Oscar-Preisträger Matthew McConaughey geht unter die Autoren: Am 12. September veröffentlichte er sein erstes Kinderbuch, welches den Titel "Just Because" trägt. Illustriert wurde das Werk von Renee Kurilla. Doch wie kam der Schauspieler überhaupt auf die Idee, dieses Buch zu schreiben?

Im Interview mit "USA Today" erklärte er, dass ihm das Buch "im Traum erschienen" ist. "Es war wie ein Volksliedchen. Ich bin um 2:30 Uhr aufgewacht und habe es einfach aufgeschrieben. Ich dachte, es sei ein Bob-Dylan-Liedchen, was es auch irgendwie ist", verriet McConaughey, "so denke und träume ich, in Lied und Rhythmus."

Matthew McConaughey: "Das ist nicht wirklich das Leben"

Zum Buchkonzept erklärte er: "Es geht um die Poesie des Lebens und nicht um den Druck, der auf uns lastet, weil uns jeden Tag gesagt wird, dass wir bei jeder einzelnen Sache absolut sein müssen. Das ist nicht wirklich das Leben." Das eigentliche Leben sei "viel poetischer, seltsamer, ironischer. Wenn man sich all diese Widersprüche eingesteht, wird das Leben viel mehr zu einem Gedicht."

Bei "Just Because" handelt es sich um das zweite Buch, das McConaughey nach seinen 2020 erschienenen Memoiren "Greenlights" verfasst hat. Es führte die Bestsellerliste der "New York Times" für Sachbücher an.