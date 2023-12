Auf der Bühne sorgt Matthias Reim stets für gute Laune. Privat musste der Sänger jedoch schon so manche Krise meistern. Wie es ihm heute ergeht, zeigt eine neue Dokumentation im Ersten.

Eine neue ARD-Dokumentation zeigt Matthias Reim ganz privat: "Matthias Reim - Mein Leben ist Rock 'n' Roll" (zu sehen am Samstag, 13. Januar, 23.40 Uhr, im Ersten) gewährt einen exklusiven Einblick in den Alltag des Sängers. Während der Dreharbeiten wurde Reim bei seiner Arena-Tour begleitet, zudem besuchte das Filmteam Familie Reim in ihrem Haus am Bodensee. Ebenfalls im Film zu sehen: Ausschnitte vom Konzert des Schlagersängers mit Rapper Finch - und das vor 50.000 Techno-Fans.

In der Dokumentation spricht Reim offen über seine persönlichen Tiefpunkte und gesundheitlichen Probleme. Im Herbst 2022 hatte sich der 66-Jährige eine Auszeit nehmen und zahlreiche geplante Auftritte verschieben müssen. Der Veranstalter gab damals zunächst nur bekannt, dass Reim sich in "intensive ärztliche Behandlung" begeben müsse.

Gesundheitliche Rückschläge

Später offenbarte der Schlagerstar im Gespräch mit "Bild", ein "starkes Burnout-Problem" zu haben: "Ich war körperlich völlig fertig - und enttäuscht und wütend auf mich, weil ich mich so auf das Jahr nach Corona gefreut hatte. Es hat dann zwei Monate gedauert, bis ich wieder gesund war und Konzerte geben konnte." Es sei "ein langer Weg zurück" gewesen, offenbarte Reim zum damaligen Zeitpunkt.

Mittlerweile habe er aus seinen Erfahrungen gelernt. Wie es in einer Ankündigung der ARD heißt, wolle Reim zukünftig mehr "für seine Frau und seine Kinder da sein und vor allem auf seine Gesundheit achten" - ob ihm dies gelingt, erfahren Fans des Musikers in der Dokumentation.