Die Lieder heißen "Mir gefällt's - Fußball im Advent", "Kling Glöckchen - Wir werden Weltmeister" und "Musiala": Pünktlich zum Start der WM in Katar hat Komiker Matze Knop ein "kleines Fußball-Weihnhachtsalbum" veröffentlicht.

Eine Fußball-Weltmeisterschaft, die spät im November startet und sich bis weit in die Vorweihnachtszeit zieht - das ist eine Steilvorlage, die einer wie Matze Knop offenbar nicht ungenutzt lassen kann. Unmittelbar vor dem Start der WM-Endrunde der Herren in Katar am 20. November hat der Komiker eine festliche Fußball-EP veröffentlicht. Das Mini-Album trägt den Titel "Das kleine Fußball-Weihnachtsalbum" und enthält insgesamt drei Songs.

Einen der Titel, "Mir gefällt's - Fußball im Advent", veröffentlichte Knop bereits vor wenigen Wochen. Begleitend dazu gibt es nun auch ein entsprechendes Musikvideo, das den 48-Jährigen mit Nikolaus-Kostüm, rundem Leder und Lichterketten im Hintergrund zeigt. Dazu singt Knop: "Draußen ist es kalt, und mir frieren die Zeh' / Doch dieses Jahr sind Bälle aus Leder, nicht aus Schnee".

"Das, was früher Messi war, ist heute der Jamal"

Die weiteren Songs auf Knops kleinem "Fußball-Weihnachtsalbum": "Kling Glöckchen - Wir werden Weltmeister" ist mit einem knalligen Schlager-Beat unterlegt und als Motivations-Stück für die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick angelegt. In "Musiala" wiederum feiert Knop den großen Hoffnungsträger der deutschen Mannschaft, Jamal Musiala vom FC Bayern. Dabei schlüpft Parodist Knop auch wieder in seine Rolle als Oliver Kahn. "Wenn wir Weltmeister werden wollen, dann brauchen wir so einen wie den Jamal Musiala", heißt es in dem Stück unter anderem, und: "Keiner kann besser dribbeln mit dem Ball / Das, was früher Messi war, ist heute der Jamal".