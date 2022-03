TV-Moderatorin Maybrit Illner spricht mit ihren Gästen in einer Sonderausgabe am Sonntag, 6. März, über den Krieg in der Ukraine und seine Folgen.

Maybrit Illner ausnahmsweise auch am Sonntagabend: Zum Krieg in der Ukraine und seinen Folgen äußern sich in ihrem Polittalk unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Parteivorsitzender Omid Nouripour (Bündnis '90/ Die Grünen) und Claus Kleber, ehemaliger Moderator des "heute journals". Die Gäste am Sonntag Das Thema: "Krieg in der Ukraine" Am Sonntag, 6. März, 22.15 Uhr, sind bei Maybrit Illner zu Gast: Omid Nouripour (Bündnis '90/ Die Grünen), Parteivorsitzender

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern

Bayern Marina Weisband, Publizistin und Grünen-Politikerin

Claus Kleber, ehemaliger Moderator des "heute journals"

Ernst-Jörg von Studnitz, Botschafter a.D.