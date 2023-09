Er gilt bis heute als einer größten Frontmänner aller Zeiten: Queen-Sänger Freddie Mercury starb 1991 im Alter von 45 Jahren. Jetzt, mehr als 30 Jahre später, wird sein Hab und Gut versteigert. Das Herzstück der Auktion: der legendäre Flügel, auf dem er Hits wie "Bohemian Rhapsody" komponierte.

Vor mehr als 30 Jahren, am 24. November 1991, starb Queen-Sänger Freddie Mercury, jetzt wird sein Nachlass in London versteigert. Ab Mittwoch werden im Auktionshaus Sotheby's eine Woche lang mehr als 1.400 Gegenstände aus dem Besitz des Queen-Sängers angeboten. Schmuckstück der Auktion: Mercurys Stutzflügel, auf dessen Tasten Queen-Klassiker wie "Bohemian Rhapsody" und andere Hits komponiert wurden. Dass der Künstler das Yamaha G2 Baby Grand Piano besonders schätzte, ist bekannt. Deshalb wetteifern die Bieter schon am ersten Abend darum. Der Schätzwert liegt bei rund 3.5 Millionen Euro.

Mercury-Auktion: Angebote weichen um ein Vielfaches vom ursprünglichen Schätzwert ab

Wem das eine Nummer zu groß ist, der kann sich zum Beispiel auf andere extravagante Möbelstücke, exquisites Geschirr oder Kunstwerke konzentrieren. Wer es persönlicher mag, kann neben handgeschriebenen Songtexten, Entwürfen und Notizen auch die Garderobe des Sängers erwerben. Außerdem kommen selbst entworfene Bühnenoutfits aus den 70er- und 80er-Jahren unter den Hammer. Die bereits im Vorfeld online abgegebenen Gebote überstiegen den Schätzwert bereits um ein Vielfaches. So erzielte ein silberner Bartkamm von Tiffany & Co., der ursprünglich auf 470 bis 700 Euro geschätzt worden war, am Dienstag stolze 35.000 Euro.

1991 teilte Mercury der Öffentlichkeit seine AIDS-Diagnose mit und starb kurz darauf im Alter von 45 Jahren in seinem Haus in London an den Folgen einer Lungenentzündung.