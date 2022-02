Anfang April startet die elfte Staffel der Gründershow "Die Höhle der Löwen" bei VOX. In Folge vier werden dabei erstmals mehr Frauen als Männer um die Gründerinnen und Gründer feilschen.

"Die Höhle der Löwen" setzt auf noch mehr Frauenpower: In der kommenden elften Staffel der VOX-Gründershow (ab Montag, 4. April, wöchentlich, um 20.15 Uhr) werden erstmals mehr Frauen als Männer auf der Investorenseite sitzen - jedenfalls in einer einzigen Folge. In Episode vier werden die bisherigen Löwinnen Dagmar Wöhrl und Judith Williams von der Unternehmerin Sarna Röser als Gast-Löwin unterstützt. Darüberhinaus wird es in den verbleibenden Folgen jedoch auch ein Wiedersehen mit den Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Nils Glagau und Georg Kofler geben.

"Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei 'Die Höhle der Löwen' dabei zu sein", sagt Sarna Röser: "Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern! Wichtig ist mir, Menschen mit einer unternehmerischen Vision zu ermutigen, ihre Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, dranzubleiben, ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen - und sich dem Wettbewerb zu stellen. Fakt ist: Mutige Unternehmer sind die Lebensversicherung und die Zukunft Deutschlands. Und wir brauchen mehr davon!"

Michael Ballack tritt als Gründer auf

Doch die hohe Frauenquote wird nicht die einzige Premiere der seit 2014 laufenden Sendung sein: Neben prominenten Gründern wie Ex-Fußballer Michael Ballack und Hardrock-Star Axel Rudi Pell können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf zahlreiche tierische Besucher, darunter erstmals Schafe, sowie den jüngsten Gründer der Sendungsgeschichte freuen. Außerdem wird das Format mit Gründerinnen und Gründern aus Thailand, der Schweiz und den USA besonders international.

"Die Höhle der Löwen" lief zuletzt vom 6. September 2021 bis 25. Oktober 2021. Dabei erreichte das Format durchschnittlich 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen.