Das "Herr der Ringe"-Lizenzspiel "Gollum" war für Daedalic ein Reinfall - der nächste Hoffnungsträger heißt "Surviving Deponia" und soll die beliebte Adventure-Reihe in ein neues Genre überführen.

Müll. Wohin das Auge reicht. "Deponia" ist ein Schrottplanet. Und seine Bewohner haben sich offenbar damit abgefunden, in den rostenden Resten auf alle Ewigkeit zu darben. Nur Rufus nicht. Er will weg. Ins Elysium. Ein Zufluchtsort für die Reichen und Schönen, hoch über den Wolken. Doch Narzismus, Chaos und grandiose Selbstüberschätzung stehen ihm dabei im Weg.

Mit "Deponia" lieferte der deutsche Publisher Daedalic 2012 ein urkomisches, clever konstruiertes und liebevoll handgezeichnetes Point&Click-Adventure voller schräger Vögel, die auch noch erstklassig synchronisiert wurden. Die Mixtur aus rasanter Verwechslungskomödie, abgefahrener Liebesgeschichte und comichaftem Klassenkampf kam so gut an, dass zwei weitere Fortsetzungen ("Chaos auf Deponia", "Goodbye Deponia) und mit "Deponia Doomsday" eine Art Remix folgten, die sich zusammen weit über zwei Millionen Mal verkauften und sogar ins Marbacher Literaturarchiv aufgenommen wurden.

"Neue Ära , gleicher Müll"

Nun plant das Hamburger Studio eine Rückkehr auf den Müllplaneten - in eher ungewöhnlicher Manier. "Surviving Deponia" heißt ein neuer Titel der Reihe, der als "Story-basiertes Survival"-Abenteuer angekündigt wurde. Sieben Jahre nach den Geschehnissen in "Deponia Doomsday" gilt es für PC-Gamer, in einer "Mad Max"-artigen Umgebung, rostige Ressourcen zu sammeln, eine sichere Bleibe aufzubauen, Monster zu bekämpfen und letztlich einen Weg zu finden, dem Müllplaneten zu entkommen.

Unter dem Motto "Neue Ära, gleicher Müll" soll "Surviving Deponia" noch 2023 als Early Access-Titel erscheinen. Erste Screenshots und ein Teaser-Video verdeutlichen, wie sich Daedalic das Comeback ihrer populärsten Marke vorstellt. Der Hamburger Publisher veröffentlichte zuletzt mit "Der Herr der Ringe: Gollum" ein Lizenzprodukt, das bei Usern und Kritikern weltweit aufgrund von Bugs und anderen Unzulänglichkeiten durchfiel.