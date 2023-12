Die Schweizer Comedienne Hazel Brugger übernahm am Sonntagabend "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben und konnte den von Matthias Schweighöfer erzielten Staffelrekord bei der Einschaltquote brechen. Aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten mehr Zuschauer ein als beim Bayern-Spiel.

Bereits die Folge am zweiten Advent von "Wer stiehlt mir die Show?", in der Matthias Schweighöfer als Moderator durch die Sendung führte, bescherte ProSieben einen Staffelrekord bei den Einschaltquoten. Am Sonntagabend konnte Comedienne Hazel Brugger diesen Rekord nun brechen. Die Show mit der Schweizerin als Moderatorin verfolgten am Sonntag im Schnitt 2,13 Millionen Menschen, was einem Gesamtmarktanteil von 8,6 Prozent entsprach. In der vorangegangenen fünften Ausgabe von Matthias Schweighöfer waren es 1,93 Millionen Menschen (Gesamtmarktanteil: 8 Prozent).

Den größten Erfolg erzielte "Wer stiehlt mir die Show?" allerdings in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Mit einem Marktanteil von 23,6 Prozent und 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stellte die Quizshow hier sogar die Bundesliga in den Schatten: Die Übertragung des Top-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart bei SAT.1 sahen 1,24 Millionen Menschen in der jungen Zielgruppe, was einem Marktanteil von "nur" 21,6 Prozent entsprach.

Allzeitrekord für Thomas Gottschalk

Der Allzeitrekord von "Wer stiehlt mir die Show?" bleibt weiterhin unberührt: Insgesamt 2,66 Millionen Menschen sahen die vierte Folge der ersten Staffel im Januar 2021, was einem Gesamtmarktanteil von 8,7 Prozent entsprach. Damals moderierte Thomas Gottschalk das Format, nachdem er in der vorangegangenen Ausgabe Gastgeber Joko Winterscheidt geschlagen hatte.

Als Gewinner der letzten Ausgabe der aktuellen Staffel ging Florian David Fitz hervor. Ein Rätselheft mit dem Gesicht des Schauspielers ist für 2,50 Euro in deutschen Großstädten und ausschließlich im Straßenverkauf als Obdachlosenzeitschrift erhältlich.