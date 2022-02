Der Krieg in der Ukraine löst auch in der Welt der Stars Betroffenheit und Entsetzen aus. Unter anderem blickt Liliana Matthäus, die in Kiew geboren wurde, mit großer Sorge in ihr Heimatland. Tänzerin Motsi Mabuse hat Angst um ihre ukrainischen Schwiegereltern.

Liliana Matthäus vergießt Tränen für ihr Heimatland: Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag reagierte die gebürtige Ukrainerin in den sozialen Medien bestürzt auf die Ereignisse. Unter anderem teilte das Model bei Instagram eine Story, die die 34-Jährige tränenaufgelöst zeigt. Dazu platzierte sie ein Emoji, das ein gebrochenes Herz darstellt, und die ukrainische Flagge.

Außerdem schrieb die frühere Ehefrau des deutschen Fußballstars Lothar Matthäus: "Mein Herz ist gebrochen, als ich heute früh mit der Nachricht aufgewacht bin." Sie verspüre "Angst um meine Freunde in der Ukraine", ließ sie ihre Follower wissen. Weiter beklagte sie: "Mein Land musste in den vergangenen Jahren schon so viel Leid ertragen und es wird alles nur noch schlimmer und schlimmer. Ich bete um die Sicherheit meiner Freunde, Familie und aller Ukrainer."

Sorgenvoll hatte sich auch Motsi Mabuse in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. "Wir sind wach, weil Bomben in der Ukraine fallen", schrieb die "Let's Dance"-Jurorin am Donnerstag. "Es war herzzerreißend, meine Schwiegermutter weinen zu hören." Die Eltern ihres Mannes Evgenij Voznyuk leben in der Ukraine. Die Lage sie "einfach traurig", und sie habe Angst, machte die 40-Jährige deutlich. Kurze Zeit später konnte die Profitänzerin erleichtert mitteilen: "Unsere Eltern sind in Sicherheit."