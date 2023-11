In "Die Wollnys" (RTLZWEI) reist Estefania heimlich nach Ilica, um bei Silvias Boutique-Eröffnung aufzutreten. Dazu wird ihr erstes Konzert in der Türkei stattfinden - in der Bar ihres Freundes Ali. Eine Bewährungsprobe für ihre Beziehung? Und wer, fragt sich ihr Schwager Tim, war noch mal Lady Di?

Eigentlich sind "Die Wollnys" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTLZWEI) in puncto Promi-Prominenz gut aufgestellt, da selbst als Großfamilie nicht ganz unbekannt. Geht es jedoch um internationale Stars oder gar gekrönte Häupter, gehen die Kompetenzen stark auseinander.

Während Silvia ihren schon im heimischen Ratheim gehegten und gepflegten Prinzessin-Diana-Schrein mühevoll von den Schwiegersöhnen per Auto in die Türkei befördern ließ, damit er zum Herzstück der neuen Wollny-Boutique in Manavgat wird, wirft dieser bei Tim eher Fragen auf. "Wer war diese Frau noch mal?", erkundigt er sich bei der ob so viel Unwissens entsetzten Silvia.

"Sie hat mich immer begleitet und war mir mein ganzes Leben lang sehr wichtig." - "Und was hat sie so gemacht?" - "Sie war für alle Menschen da", fasst Silvia das Vermächtnis der britischen Legende in wenigen, weit interpretierbaren Worten zusammen. Bei Tim klärt sich langsam der Nebel, dennoch bleibt er bei seiner Haltung: "Politik ist nicht so meins."

"Soll er doch den Werwolf rauslassen"

Absolut "ihrs" ist die Musik: Mit Riesenschritten nimmt Estefanias Karriere als internationaler Popstar Fahrt auf. So stand sie schon unter anderem auf Bühnen in Essen und Gelsenkirchen und überträgt diese Routine nun auf internationales Pflaster: "Ich habe einen Kassel-Flashback", überkommt es sie in der Bar "Poseidon" in Manavgat, dem Arbeitsplatz ihres Freundes Ali. Dort obliegt es dem Barkeeper ihres Herzens, Bühne und Innenbereich für das Konzert fit zu machen. Denn mit Minimalismus ("Hier noch ein paar Stühle?") gibt sich seine Liebste nicht zufrieden: "Ich bin eine Frau mit Ansprüchen."

Das gilt auch für männliche Muskelkraft: "Mein kleiner Hulk", lächelt sie anerkennend, als Ali scheinbar spielend einen Tisch über seinem Kopf balanciert. Skepsis erzeugt jedoch sein weit geöffnetes Hemd, das wiederum die Schwiegermutter gut findet: "Soll er doch den Werwolf rauslassen."

"Einfach so eine tolle, harmonische Familie"

Schnell noch die Generalprobe bei der Boutique-Eröffnung, die für viele Fans aus Deutschland ein Highlight ihres Türkei-Urlaubs darstellt: "Einfach so eine tolle, harmonische Familie." Und dann erneut Songs wie "Doppelt laut", "21" und "Mama" in Club-Atmosphäre.

Das begeistert mitklatschende Publikum im "Poseidon" macht nicht nur die Sängerin und ihren verliebten Freund glücklich, sondern bewegt sogar Estefanias Nichte Celina alias "Mucki" zum Gang auf die Bühne. An der Seite ihrer Tante performt die Grundschülerin deren Hymne "Sommerliebe" und die Sommer-Erfahrung aller Zehnjährigen: "Salz auf unserer Haut, sag, spürst du es auch?"

Was sie aber vor allem spürt, ist unbändiger, berechtigter Stolz auf sich selbst: "Ich bin sonst eigentlich schüchtern, aber jetzt ist das ganz anders."