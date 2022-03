Stress-Alarm bei "Die Geissens" (RTL ZWEI): Nach elf Jahren ist die Villa Geissini in St. Tropez nach Geiss'schen Maßstäben etwas heruntergerockt. Also "Ausmisten"! Was dabei auftaucht, ist nicht nur allerlei Luxuströdel, sondern auch ein totes Reptil im Pool. Und irgendwann steht auch noch die Polizei vor der Tür.

Das Schöne an Carmen und Robert Geiss ist eigentlich nicht ihr demonstrativer Reichtum, sondern jene Verhaltensweisen, die man auch von beliebigen Reihenhaus-Nachbarn kennen dürfte: Als es um die Renovierung und der damit verbundene Abschiedlieb gewonnenen (oder längst verdrängten) Luxus-Plunders geht, keift das Jetset-Paar wie Hans und Erika aus dem Ruhrpott - oder eben Rooobert und Carmen aus Kölle.

"Verschwendung, die hast du nie getragen!" schimpft Robert angesichts von Carmens meterlangen Schuh-Legionen im Ankleidezimmer. Das nur bedingt mit Salatsauce zusammen hängende "Dressing"-Zimmer birgt aber auch Robert'sche Altlasten: "Mein Mann ist ein Messie", seufzt Carmen Geiss angesichts zu eng gewordener pinker Boxershorts und weißer Slipper mit Troddel. "Ich wollte damals meinen Style ändern", verteidigt sich Robert: "Aber dann habe ich gemerkt, dass er doch gut ist."

Echsen, Karpfen und Geschlängel

Das Geplänkel, wer jetzt am besten wessen Hab und Gut sortiert (Robert: "Am Ende des Tages entscheide ich, in welchem Kleid ich dich sehen will"), endet bei Carmen in jäher Panik. Auslöser ist ein ganz besonderes Fundstück, und zwar im Pool: "Ein Krokodil!" In der Tat treibt dort ein Reptil, wenn auch eher kleinwüchsig und leider tot. "Ach du Schnitzel", entfährt es der zunächst kreischenden, dann zerknirschten Hausherrin angesichts der ertrunkenen Echse: "Die müssen wir jetzt beerdigen." Am besten in der Nähe ihres spirituellen Ruhepols: An ihrem von sechs sündhaft teuren Zierfischen bevölkerten Teich findet Carmen wieder zu sich selbst: "Meine Kois bringen mich immer wieder runter", sinniert sie bäuchlings auf dem Holzsteg liegend und träumerisch die Hand im trüben Wasser plätschernd.

Zweite Kraftquelle ist das tägliche Fitnessprogramm: "Die Männer haben 'ne Morgenlatte, ich mache Gymnastik". Carmen setzt dabei auf Hula Hoop: Beim Hüftkreisen mit Ring beweist Carmen beeindruckende Fertigkeit. "Das Beste gegen Hüftgold und 'Love Handles'", erklärt sie in unaufhörlicher Kreisbewegung: "Toll, wie der Reifen sich über das Fett schlängelt."

Abnabeln mit 400 PS

Karpfen-Meditation und Reifen-Schlängeln kann Carmen auch dringend für ihr Nervenkostüm gebrauchen. Schließlich hat Tochter Davina (18) endlich ihre Führerscheinprüfung bestanden ubd von ihren Eltern das erste von sicherlich vielen Luxusautos in Empfang genommen: "Cool, viel größer als das Fahrschulauto, und da kann ich gleich das Handy aufladen." Einmal aufgetankt ("Mama, kannst du mir Geld geben?") und gleich von St. Tropez ins heimische Monaco gedüst, um Schwester Shania (17) für das Wochenende abzuholen. Mehrere hundert PS, "Chip-Tuning" und eine absolute Beginnerin am Steuer - das ist selbst dem stolzen Papa nicht geheuer. "Geht jetzt ums Abnabeln", murmelt Robert und lenkt sich direkt mit dem klassischen Spielzeug für gesetzte Herren ab: zwei neuen Harley Davidsons, die am gleichen Tag aus Deutschland geliefert werden. "Ich merke das schon in den Hüften", berichtet er von seiner ersten Motorrad-Ausfahrt nach 30 Jahren: "Ein bisschen wie beim Pferdereiten." Aber nichtsdestotrotz: "Das ist Freiheit!"

Und kaum sind alle auf ihren diversen fahrbaren Untersätzen in Richtung Monte Carlo oder Beachclub St. Tropez unterwegs, fährt - auf vergleichsweise unspektakulärem Untersatz - die Polizei vor der Villa vor. "Ein Albtraum" für die aufgeregte Carmen: Aber zum Glück geht es nicht um die cruisenden Töchter, die kurz darauf wohlbehalten ankommen, sondern die Fahndung nach einem ominösen Uhrendieb. Somit schließt sich der Kreis vom toten "Krokodil" im Pool zur Krimihandlung im vielleicht originellsten "Geissens"-Episodentitel seit Langem: "Die Echs-Files".