Nick und Aaron Carter hatten ein schwieriges Verhältnis zueinander. Zwei Tage nach dem Tod von Aaron meldet sich nun sein Bruder Nick über Instagram. "Mein Herz ist gebrochen, obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen. "Ein Sprecher des Verstorbenen sagte gegenüber dem Magazin "Hollywood Life", dass sich die beiden Brüder kurz vor dem Tod von Aron ausgesprochen und versöhnt hätten.

Denn die Beziehung zwischen dem Backstreetboy und seinem jüngeren Bruder galt schon seit Jahren als angespannt. Bereits 2006 war Aaron kurzzeitig mit dem Playmate Ann Peniche verlobt - Nicks damaliger Ex-Freundin. Im September 2019 erwirkte Nick zusammen mit Aarons Zwillingsschwester Angel eine einstweilige Verfügung gegen Aaron. Laut Nick, soll sein Bruder ihm damit gedroht haben, ihn, seine Frau und das ungeborene Kind zu töten. Diesen Schritt begründete der Backstreet Boy auf Twitter so: "Angesichts von Aarons zunehmend besorgniserregendem Verhalten [...] blieb uns keine Wahl, als alle nur möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um uns und unsere Familie zu schützen." Mit besorgniserregenden Verhalten spielte Nick auf die Alkohol- und Drogensucht seines Bruders an.

Die Antwort von Aaron erfolgte ebenfalls über den Kurznachrichtendienst: "Warum hat mein Bruder keine einstweilige Verfügung gegen ein Mädchen erwirkt, das ihn bei der Polizei wegen Vergewaltigung angezeigt hat?" Ein kleiner Seitenhieb gegen die Vergewaltigungsvorwürfe von Melissa Schuman gegen den Boygroup-Star. Die Klage wurde abgewiesen.

Laut seinem Sprecher sei Aaron über die Versöhnung mit seinem Bruder sehr glücklich gewesen, und beide wollten an ihrem Verhältnis arbeiten. Nick schrieb am Montag auf Instagram weiter: "Ich habe immer an der Hoffnung festgehalten, dass er eines Tages irgendwie einen gesunden Weg gehen und schließlich die Hilfe finden würde, die er so dringend brauchte."

Die Todesursache von Aaron Carter ist nach wie vor unklar. Laut dem amerikanischen Magazin "TMZ" habe die Polizei Drogen und Druckluftdosen im Hause des Verstorbenen gefunden. Druckluft kann bei missbräuchlicher Anwendung eine berauschende Wirkung haben. Ungefährlich ist das nicht, es kann zu einem Versagen der Atemwege führen. TMZ berichtet, dass die Polizei im September schon an Aarons Tür klopfte, weil Fans den Verdacht hatten, dass er live auf Instagram Druckluft inhalierte, wenn auch vor kurzzeitig schwarzem Bildschirm.

Ob die gefundenen Drogen und Dosen in Zusammenhang mit Aaron Carters Tod stehen, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittle wegen eines Verdachts auf Selbstmord. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. "TMZ" berichtet diesbezüglich, dass Carter seine Therapiesitzung wenige Stunden vor seinem Ableben ausließ.

