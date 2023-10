Ein Blick auf die Reaktionen auf das neue Meuchelmörder-Abenteuer "Assassin's Creed: Mirage" ergeben ein gemischtes Gesamtbild. Bei "Metacritic" zeigt sich, wie weit die Meinungen auseinandergehen.

Mit "Assassin's Creed: Mirage" will Ubisoft zu den Wurzeln seiner Erfolgsreihe zurückkehren. Das bedeutet konkret: Statt wie zuletzt bei "Valhalla" oder "Odyssey" auf immer größere offene Spielwelten voller leerer Landschaften und generischer Nebenaufgaben zu setzen, in denen sich der Storyfaden verlor, erzählt der französische Publisher nun eine relativ lineare Geschichte in kondensierten Momenten, angesiedelt in einem kompakten, aber quicklebendigen Schauplatz - genauer gesagt: in der Stadt Bagdad im 9. Jahrhundert. Dementsprechend wurde auch das Gameplay angepasst, bei dem nun das versteckte Agieren wieder im Vordergrund steht. "Mirage" soll, so die Macher, eine "Hommage" an die ersten "Assassin's Creed"-Spiele sein.

Und dieser Ansatz kommt offenbar bei Fachpublikationen an: Kein Test bewertete "Mirage" bislang als kompletten Reinfall. Vielmehr gibt es durchaus lobende Höchstwertungen. Die meisten Reviews, die die Seite "Metacritic" gesammelt hat, betreffen die PlayStation 5 als Plattform. Hier erreicht das Spiel nach 78 Rezensionen einen Durchschnitts-Score von 77 von 100 möglichen Punkten. Auf dem PC erreicht das Game den gleichen Score, allerdings sind hier aktuell nur 18 Reviews vertreten.

55 der 78 Reviews für die PS5-Version sind positiv, 22 kommen zu einem gemischten Fazit (also einem Score von 70 oder niedriger). Von den 18 PC-Kritiken sind 12 positiv, 4 negativ und 4 ohne finale Wertung.

Gemischte Gefühle für das neue Assassinen-Abenteuer?

Überwiegend sind die Wertungen also wohlwollend, doch gibt es auch kritische Aspekte, die genannt werden. Die Bandbreite des Scores reicht von voller Punktzahl (100) bis hinunter zu den äußerst gemischten Gefühlen eines 50er-Scores.

Die deutschen Medien "Gamestar" und "GamePro" kommen auf einen Score von 83 und 82, wobei beide 3 Punkte wegen Bugs abziehen. Das wohlwollendste Urteil kommt von "GameGrin" - mit einem Score von 100. "TheGamer" und "Gamewatcher" zählen indes mit 60 zu den zurückhaltendsten Stimmen.

Einig sind sich nahezu alle Tester, dass "AC: Mirage" mit dem klassischen Schleichen- und Parkour-Gameplay an die ursprünglichen "Assassin's Creed"-Abenteuer erinnert. Auch die Story kann punkten, ebenso wie die imposante Kulisse.

Kritisiert wird dagegen recht einhellig, dass "Assassin's Creed: Mirage" wenig Innovatives zu bieten hat - weder im Gameplay noch im Setting. Manche kritisieren, dass die Aufgaben zu schnell repetitiv wirken würden und somit selbst bei der vergleichsweise kurzen Spielzeit von zirka 15 bis 20 Stunden die Gefahr von Langeweile aufkäme. Vereinzelt werden Bugs und veraltete technische Standards bei der Spielmechanik bemängelt. Zu den kritischsten Stimmen gehört "TheGamer": Tester Joe Parlock nennt das Kampfsystem das schlimmste in der Geschichte der gesamten "Assassin's Creed"-Historie.

"GameGrin" dagegen freute sich über die "aufregende Story und einen neuen Charakter". Bei diesem handelt es sich um den Straßendieb Basim Ibn Ishaq, der an die mysteriöse Roshan gerät - und von ihr zum Assassinen ausgebildet wird.