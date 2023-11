Taylor Swift reitet weiterhin auf der Welle des Erfolgs - und übertrifft sich dabei nun selbst: Die Neuauflage ihres Albums "1989" avanciert zur meistverkauften Platte in den USA in diesem Jahr.

Taylor Swift (33) übertrifft sich selbst: Mit der Neuauflage ihres Albums "1989" (Taylor's Version), ist der Sängerin nun ein durchschlagender Erfolg gelungen. In nur einer Woche avancierte "1989" mit über 1,6 Millionen verkauften Einheiten in den USA zum meistverkauften Album 2023. Weltweit brachte die Künstlerin über 3,5 Millionen Exemplare an die Hörerinnen und Hörer. Damit kletterte Swift an die Spitze der Billboard 200 sowie der Charts der Vinyl- und Streaming-Alben, wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Die "Shake It Off"-Interpretin stellte bereits mit ihrem zehnten, 2022 erschienenen Album "Midnights" einen historischen Rekord auf und belegte in einer Woche gleichzeitig alle Listenplätze der Top Ten der "Billboard Hot 100"-Charts.

Swift ist damit die erste Künstlerin überhaupt, die sechs Nr. 1-Albumdebüts mit mehr als einer Million verkaufter Einheiten erreichte. Außerdem setzte sich ihr neuestes Album Anfang der Woche auch auf Spotify durch und hält den Rekord für das meistgestreamte Spotify-Album an einem einzigen Tag. Sogar in diesem Zusammenhang übertrifft sich die 33-Jährige erneut selbst - denn diesen Rekord hatte sie zuvor mit "Midnights" inne.

Rekordverdächtige Zahlen

"1989" in der Taylor's Version hat jetzt in der ersten Verkaufswoche die Zahlen des Originalalbums aus dem Jahr 2014 überschritten. Somit handelt es sich dabei um die erste Neuauflage von Taylor Swift, die beim Debüt erfolgreicher war als das ursprüngliche Album.

Es stellt die vierte Neuauflage früherer Werke der Singer-Songwriterin dar, die Swift nach der Übernahme der Rechte an ihrer Musik durch Scooter Braun aufnahm. Ihre aktuelle Wiederveröffentlichung enthält alle Songs des Originalalbums sowie fünf neue Vault-Tracks, nämlich "Is It Over Now?", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk", "Suburban Legends" und "Slut!"