Seit wenigen Tagen herrscht traurige Gewissheit: Der vermisste Julian Sands ist tot. Schauspielkollegin Melanie Lynskey gedenkt ihres "guten Freundes" nun mit einer Hommage in den sozialen Medien. Die beiden kannten sich seit über 20 Jahren.

Wenige Tage nach der tragischen Nachricht vom Tod Julian Sands gedenkt Schauspielkollegin Melanie Lynskey ihres "guten Freundes". In einem emotionalen Instagram-Post richtete die 46-Jährige rührende Worte an den "Dexter"-Star: Sie habe "Zimmer mit Aussicht" dutzende Male gesehen und Sands "darin verehrt", heißt es in dem Beitrag. Vor 20 Jahren standen die beiden Darsteller für die Miniserie "Stephen Kings Haus der Verdammnis" gemeinsam vor der Kamera.

Erst seit wenigen Tagen haben Freunde und Familie des lange vermissten Schauspielers Julian Sands traurige Gewissheit. Vor fünf Monaten verschwand der Brite bei einer Wanderung spurlos. Er war aufgebrochen, obwohl Experten vor schlechtem Wetter gewarnt hatten. Am 27. Juni bestätigten die zuständigen US-Behörden nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung den Tod des 65-Jährigen. Bereits am Sonntag waren Sands' menschliche Überreste von Bergsteigern entdeckt worden. Die Todesursache ist allerdings noch unklar.

Lynskey, die unter anderem aus "The Last of Us", "Candy" und "Yellowjackets" bekannt ist, habe bei ihrer ersten Begegnung kaum mit Sands sprechen können - aus Nervosität. "Als ich dir schließlich gesagt habe, was der Film und du mir bedeuten, war ich beeindruckt von deiner Bescheidenheit, deinem fehlenden Ego und dem Fehlen jeglicher Selbstdarstellung", schwärmte die 46-Jährige nun online. "Ich hatte das Gefühl, dass es ein ganz besonderer Film für dich war, aber auch nur ein Job in einer langen Reihe von interessanten und abwechslungsreichen Jobs, für die du so dankbar warst, sie gehabt zu haben." Bei den gemeinsamen Dreharbeiten seien Sands und Lynskey schnell Freunde geworden: "Wir haben uns aus den Augen verloren, aber ich habe deine Liebenswürdigkeit nie vergessen und werde dich nie vergessen."

Eine Hommage an Julian Sands

Auch andere Kolleginnen und Kollegen des verstorbenen Hollywoodstars brachten im Netz ihre Trauer zum Ausdruck. Die Schauspielerin Selma Blair (51) etwa kommentierte: "Ein schöner Tribut, ein bemerkenswerter Mann." Ihre Kollegin Sarah Desjardins (28) brachte die Hommage an Sands "zum Weinen".

Julian Sands lebte in der Nähe von Hollywood, er hinterlässt eine Frau, die Schriftstellerin Evgenia Citkowitz, und drei Kinder. Als Schauspieler ist er vor allem aus Filmen wie "Zimmer mit Aussicht" (1986), und "Arachnophobia" (1990) sowie einigen Serien bekannt. Außerdem übernahm er eine Rolle in "Ocean's 13" (2007) mit Brad Pitt und George Clooney. Zuletzt war er in dem Kriegsdrama "Benediction" (2021) zu sehen.