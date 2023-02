Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk hat die Bundesregierung im ZDF-"Morgenmagazin" abermals aufgefordert, auch Kampfflugzeuge zu liefern und die Marine zu unterstützen. Der Krieg sei "nicht nur auf dem Schlachtfeld" zu gewinnen, betonte Melnyk.

Andrij Melnyk hat die deutsche Bundesregierung erneut dazu aufgerufen, Kampfjets zu liefern. "Es wäre an der Zeit, dass Deutschland das, was man verkündet hat - nämlich diese Führungsrolle zu spielen - auch tatsächlich tut", sagte der ukrainische Vize-Außenminister am Dienstag im "Morgenmagazin" des ZDF. Dazu gehöre auch, die Ukraine mit neuen Waffenlieferungen zu unterstützen.

"Dieser Krieg ist nicht nur auf dem Schlachtfeld zu gewinnen"

"Wir hoffen, dass die Deutschen wie schon beim Thema Leopard auch nach einem langen Zögern eine führende Rolle spielen werden. Denn eins ist klar: Dieser Krieg ist nicht nur auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Wir brauchen die Luftwaffe, wir brauchen die Marine", erklärte Melnyk. Deutschland könne der Ukraine mit Kampfjets wie dem Eurofighter und Tornado helfen. Die Lieferung von Leopard-Panzern "sollte nur der erste Schritt sein", forderte er.

Man müsse sich immer wieder "die Dimensionen dieses Krieges" vor Augen führen, betonte der ehemalige ukrainische Botschafter. Die Lage an der Front sei prekär. Die Frage nach Friedensverhandlungen mit Russland hielt Melnyk indes für sinnlos: "Man braucht zwei für einen Tanz, und man braucht zwei für Friedensgespräche. Im Moment ist es leider nicht so, dass Russland bereit ist." Aus diesem Grund benötige man Waffen, "um Putin zu Frieden zu bewegen".