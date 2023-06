Influencerin Kayla Shyx wirbelt aktuell mit einem YouTube-Video über die Causa Rammstein mächtig Staub auf. Was hingegen kaum bekannt ist: Mit Anfang 20 ist die gebürtige Berlinerin dabei, sich auch als Schauspielerin einen Namen zu machen. Shyx spielt in der RTL+ Serie "Meme Girls" an der Seite von Josie Hemer und Betty Taube.

Kayla Shyx machte sich in den vergangenen Jahren sowohl als Modedesignerin als auch, was nur wenige wissen, als Schauspielerin einen Namen. Seit einigen Tagen ist die Anfang 20-Jährige (geboren 2002) jedoch wegen eines ganz bestimmten YouTube-Videos in aller Munde. In dem viel zitierten Beitrag spricht die Influencerin darüber, was sie bei einem Konzert der deutschen Metal-Band Rammstein erlebt haben will. Bei all dem Medienrummel um die gebürtige Berlinerin und Content-Produzentin geht ihre Rolle in der neuen RTL+ Serie "Meme Girls" (ab 22. Juni sind alle sechs Episoden bei RTL+ verfügbar) fast unter.

Nachdem sie schon 2016 in der Doku-Soap "Die Mädchen-WG" zu sehen war, ergatterte sie 2019 die Nebenrolle der Cheyenne in den ersten beiden Staffeln der Webvideo-Comedy "Krass Klassenfahrt". 2021 mimte Shyx, die mit bürgerlichem Namen Kaya Loska heißt, sogar die Hauptrolle der Bella in der Verfilmung "Krass Klassenfahrt - Der Kinofilm". Nun spielt sie in "Meme Girls" an der Seite einiger anderer Influencerinnen, darunter Betty Taube, die "Boss Bitch" Selina, die der Protagonistin Liv (gespielt von Josie Hermer) den Alltag an einer staatlichen Schule zur Hölle macht.

Welche Rolle Social Media für die Generation Z spielt ...

Dabei handelt es sich um eine frische, jugendliche Serie, die gut in diese Zeit voller Storys, IGTVs und Hashtags passt, inklusive CGI-Technik, Computer-Generated Imagery. Die Story dreht sich um vier junge Protagonistinnen, die ihr turbulentes Teenagerleben meistern müssen. Langsam aber sicher lernen sie die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens kennen. Und das Wichtigste: Ohne Social Media geht bei der Spezies "Generation Z" gar nichts ...

Und so sieht die Rolle von Shyx aus: Selina pflegt ihre Social Media Accounts sorgfältig, um ihren Followern ihr überaus aufregendes Leben möglichst blumig zu präsentieren. Da kommt ihr die Influencerin Liv gerade recht - vielleicht lassen sich ja ein paar Abonnenten und Likes für den einen oder anderen tag (Verlinkung) ergattern ... Doch so einfach, wie sich die Pseudo-Influencerin das vorgestellt hat, wird es nicht - denn Liv und Selina werden zu Konkurrentinnen. Shyx spielt überzeugend die arrogante, selbstbewusste - und doch etwas dümmliche - Anführerin der Clique an ihrer Schule und sorgt mit dem einen oder anderen ungewollten Buchstabendreher für die Extraportion Humor in der Serie.