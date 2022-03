Am Mittwoch dreht sich in der ProSieben-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." alles um die Ukraine. Unter Moderation von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sollen Sachspenden gesammelt werden. Der Musiker Rea Garvey berichtet zudem von seiner Hilfstransport-Reise nach Lwiw.

Es ist die größte humanitäre Katastrophe seit vielen Jahren in Europa: Mehrere Millionen Menschen flüchteten seit Kriegsausbruch vor knapp einem Monat aus der Ukraine. Diejenigen, die bleiben, leben unter schlimmsten Bedingungen. Um das Leid der Opfer zumindest ein Stück weit zu lindern, ruft ProSieben eine besondere Spendenaktion ins Leben: Am Mittwoch, 23. März, um 21.25 Uhr, sollen in der monothematischen Sondersendung "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." Sachspenden für Hilfsorganisationen gesammelt werden. Außerdem sprechen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel mit dem Sänger Rea Garvey, der zusammen mit dem Gründer der Hilfsorganisation "ARTHELPS", Thomas Lupo, kürzlich selbst einen Hilfstransport in die ukrainische Stadt Lwiw brachte.

"Die Stimmung vor Ort war sehr angespannt", erklärte Garvey in einem ProSieben-Interview vorab: "Leute, mit denen wir arbeiten, sind von der Front im Osten gekommen, um unsere Hilfsgüter abzuholen und zu ihren Freunden und Familien in ihre Dörfer zu bringen. Dörfer, die keinen Zugang zu Wasser, Lebensmitteln oder Medikamenten haben." Der 48-Jährige appellierte: "Die Menschen in der Ukraine brauchen Hoffnung! Ich denke, das können wir im Moment am meisten geben, indem wir ihnen beistehen und die notwendige Hilfe schicken. Damit sie wissen, dass sie nicht allein sind im Kampf um ihr Land und ihre Freiheit."

ProSieben-Spendenaktion in München

In "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." sollen verschiedene Organisationen, die sich für die Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzen vorgestellt werden. Eine Liste aller beteiligten Projekte sowie der dringend benötigten Hilfsgüter kann am Ausstrahlungstag unter https://www.prosieben.de/tv/zervakis-opdenhoevel-live eingesehen werden. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800-4766661 nehmen Prominente wie Cathy Hummels, Timur Bartels, Diana zur Löwen, Marie Nasemann, Malik Harris und Simon Gosejohann während der Sendung Spendenangebote der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen.

Außerdem schaltet das Moderationsteam im Verlauf der Sendung zum Außenreporter Christian Düren ins Backstage in der Reitknechtstraße 6 in München. Hier findet am Mittwoch ab 16 Uhr eine ProSieben-Sammelaktion für den Heimatstern e.V. statt. Die entsprechende Bedarfsliste kann ebenfalls über die Sendungswebsite abgerufen werden. Geldspenden werden von der Aktion Deutschland Hilft jederzeit online entgegengenommen.