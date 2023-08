Glück im Unglück für US-Rapper Blueface: Auf seinem Instagram-Account hat der Musiker seine Follower informiert, dass er in einem Boxstudio Opfer eines Messerangriffs wurde. Zwar kam er mit dem Schrecken davon, Konsequenzen hat die Attacke trotzdem.

Schrecksekunde für US-Rapper Blueface: Wie der Musiker auf seiner Instagram-Seite bekannt gab, wurde er in einem Boxstudio von einem Angreifer mit einem Messer attackiert. Ein Mann habe die Sportstätte, in der Blueface zu der Zeit trainierte, "mit einem Hund und einem Messer um 10 Uhr morgens" betreten, schrieb der Musiker zu mehreren Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Wie die Bilder zeigen, gerieten die beiden Männer in einen Streit, den auch ein weiterer Anwesender nicht schlichten konnte. Ganz im Gegenteil: Die Auseinandersetzung kochte entsprechend der Aufnahmen so weit hoch, dass Blueface seinem Kontrahenten ein paar Faustschläge verpasste. Danach griff ihn der Mann offenbar mit einem Messer an, was die Videoclips jedoch nicht zeigen.

Täter machte sich nach Attacke aus dem Staub

Wie das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf die Instagram-Story des Musikers berichtet, musste er wegen einer Stichwunde am Bein ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl ein Bild seines blutigen Verbands als auch der Wunde selbst teilte Blueface mit seinen Followerinnen und Followern. Trotz der expliziten Bilder gab der 26-Jährige, der bürgerlich Jonathan Jamal Porter heißt, Entwarnung: Ihm gehe es gut.

Eine ärgerliche Konsequenz hat die Attacke aber trotzdem. "Ich werde am 14. Oktober wegen einer Verletzung nicht kämpfen können, werde nicht genug Zeit haben, um zu heilen", informierte Blueface angesichts eines eigentlich geplanten Boxkampfes. Wer hinter dem Angriff steckt, ist laut Berichten von CBS nicht klar. Derzeit suche die Polizei von Los Angeles aber nach einem Verdächtigen, der den Tatort in einem schwarzem Tesla ohne Nummernschilder verlassen habe.