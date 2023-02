Die erste große Nintendo "Direct"-Show des Jahres gab einen Vorgeschmack auf kommende Spiele-Highlights für die Switch, die jüngst die Marke von 122 Millionen verkauften Exemplaren durchbrach. Die meisten Titel sollen noch im ersten Halbjahr 2023 erscheinen.

In einer rund 40-minütigen Show präsentierte Nintendos Firmenevent "Direct" die Highlights der kommenden Monate für die Hybrid-Konsole Switch, die unlängst die Marke von 122 Millionen verkauften Geräten durchbrach. Eine der Überraschungen: Neben Fans der modernen Blockbuster kommen auch Nostalgiker auf ihre Kosten. Die meisten der vorgestellten Spiele erscheinen bereits im ersten Halbjahr 2023.

"Zelda: Tears of the Kingdom": Neuer Trailer

Ein Trailer zeigte frische Spielszenen aus dem heiß ersehnten neuen Ableger der "Zelda"-Reihe. Am 12. Mai soll "Tears of the Kingdom" Link auf der Switch in ungekannte Höhen katapultieren. Neben Fortbewegungsmitteln auf dem Land wie einem selbstgebauten Traktor waren auch Szenen zu sehen, in denen der spitzohrige Held durch die Lüfte des Open-World-Adventures schwebt - mit einem Heißluftballon ebenso wie mit einem Hoverboard.

"Pikmin 4": Release steht fest

Auf der vorigen "Direct" kündigte Nintendo "Pikmin 4" an, ohne substantielle Einblicke zu geben. Diesmal verriet man den Release-Termin und zeigte erstes Gameplay-Material. Neu unter all den bekannten Blumenkindern, die um einen herumwuseln und auf ihren Einsatz warten, ist der Weltraumhund. Die schrägen Wesen können unter anderem Eisflächen einfrieren. Erscheinen soll der Strategie-Puzzler am 21. Juli.

Game Boy-Comeback bei Switch Online

Retro-Fanherzen schlagen höher bei dieser Ankündigung: Der legendäre Game Boy feiert sein Comeback. Nicht als Hardware-Neuauflage, sondern mit nostalgischen Games innerhalb von Nintendo Switch Online. Bereits jetzt sind Spiele wie "Super Mario Bros. 3", "Mario Kart: Super Circuit" und "The Legend of Zelda: The Minish Cap" dabei, weitere Klassiker sollen folgen. Game Boy Advance-Titel werden nur mit Erweiterungspass zugänglich sein.

"Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp" erscheint im April

Die für die Switch optimierte Rennaissance der Strategie-Klassiker "Advance Wars 1+2" mit dem Beinamen "Re-Boot Camp" war eigentlich bereits für 2022 geplant, nun erscheint das rundenbasierte Taktik-Game am 21. April. Es wird sowohl einen Offline-, als auch einen Online-Modus geben.

Vierte DLC-Welle für "Mario Kart 8 Deluxe"

Die vierte DLC-Welle mit neuen Inhalten für "Mario Kart 8 Deluxe" rollt im Frühjahr 2023 an den Start. Unter anderem im kostenpflichtigen Booster-Streckenpass dabei: die neue Strecke "Yoshis Eiland" mitsamt Rampen und Unterewasser-Passagen. Mit Birdo wird auch ein völlig neuer Rennfahrer nebst eigenen Fahrzeugen zur Auswahl stehen. Damit sind's nun 42 unterschiedliche Charaktere, mit denen man über zahlreiche Kurse jagen kann.

"Metroid Prime"-Remaster bereits jetzt verfügbar

Auf Neuigkeiten zu "Metroid Prime 4" wartete die Community bei dieser "Direct" zwar vergeblich. Dafür überraschte Nindento mit einem "Metroid Prime"-Remaster für die Switch, das sowohl optisch aufgehübscht als auch spielerisch optimiert wurde. Ursprünglich erschien Samus Arans erstes Ego-Trip für den Gamecube. Die digitale Version ist ab sofort im eShop zu haben, während die physische Variante am 3. März folgt. Doppelstick und Gyro als Steuerungsfeatures zählen zu den neuen Optionen.

Alle weiteren Ankündigungen:

Wie bei "Mario Kart" kommt auch für "Splatoon 3" ein Erweiterungspass. Die erste DLC-Welle "Inkopolis" startet im Frühjahr.

Am 16. Februar erscheint der dritte Teil des Expansion Pass für "Xenoblade Chronicles 3 "

"Bayonetta Origins": Cereza and the Lost Demon verzaubert ab 17. März auf Nintendo Switch

"TRON: Identity" ist ein narratives Puzzle-Abenteuer und erscheint im April.

Im Sommer kommt das Rhythmusspiel "Samba de Amigo: Party Central".

Wer den Traum vom Mode-Influencer zumindest virtuell näher kommen will, kann ihn in "Fashion Dreamer" ausleben - irgendwann in diesem Jahr.

Der "Dead Cells"-DLC "Return to Castlevania" erscheint am 6. März.

Das nächste "Professor Layton"-Spiel wird "Professor Layton and the New World of Steam" heißen.

Der Koop-Plattformer "Disney Illusion Island" kommt am 28. Juli.

Im eShop ist ab jetzt eine Demoversion von "Octopath Traveler 2" zu spielen sowie eine Demo von "Kirbys Return to DreamLand Deluxe".

Das Remaster "Baten Kaitos 1 + 2 HD" erscheint im Sommer.

Angekündigt wurde zudem eine "We love Katamari"-Umsetzung für die Switch.

"Ghost Trick: Phantom-Detektiv" ist ein Mystery-Thriller und erscheit als HD-Version im Sommer.

Metroid Prime Remastered

