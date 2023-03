Für "Creed III - Rocky's Legacy" nahm Schauspieler Michael B. Jordan erstmals auf dem Regiestuhl Platz, übernahm zudem die Hauptrolle. Dabei wurde er von einem besonderen Sportler inspiriert: der verstorbenen Basketball-Legende Kobe Bryant.

Durch Filme wie "Black Panther" und "Die Fantastischen Vier" machte sich Michael B. Jordan einen Namen in Hollywood. 2015 schlüpfte er in Rolle des Adonis Johnson für "Creed - Rocky's Legacy", einem Ableger der "Rocky"-Filmreihe. Nun startete "Creed III - Rocky's Legacy" in den deutschen Kinos, für den Film führte Jordan zum ersten Mal Regie. Im Interview mit "IndieWire" verriet er nun, warum ihn der verstorbene Basketballspieler Kobe Bryant während den Dreharbeiten inspirierte.

Im Film wird neben der Haupthandlung die Beziehung zwischen Jordans Figur und dessen Tochter thematisiert. Dabei nahm sich der 36-Jährige den verstorbenen NBA-Star als Vorbild. "Wir waren auf der 'Just Mercy'-Tour und Kobe Bryant war Gastgeber einer Vorführung", erinnerte sich Jordan im Interview zurück. Auch Jamie Foxx sei mit von der Partie gewesen. Foxx habe "eine enge Beziehung zu seiner Tochter, die sich für Basketball interessierte, sie hat Basketball gespielt. Und Kobe saß da und sprach über Gianna und Basketball und die Mamba Academy und alles."

"Ich wollte diese Art von Beziehungen ehren"

Jordan: "Ich erinnere mich, dass ich für eine Sekunde aus mir selbst herausgetreten bin und diese Jungs, die ich wirklich bewundere, gesehen habe und sie über ihre Töchter reden hörte." Dabei dachte er sich, dass er genau das für "Creed III" mitnehmen wird. "Ich wollte diese Art von Beziehungen ehren und was es bedeutet, Vater einer Tochter zu sein." Für seine Rolle habe ihn neben Bryant aber auch Boxlegende Muhammad Ali inspiriert.

Kobe Bryant kam im Januar 2020 beim Unfall eines gecharterten Hubschraubers ums Leben, ebenso wie seine zweitälteste Tochter Gianna. Einer der besten Basketballspieler aller Zeiten wurde nur 41 Jahre alt, Gianna nur 13.