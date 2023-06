Ein echter Kämpfer: Bereits in jungen Jahren wurde Schauspieler Michael J. Fox mit Parkinson diagnostiziert. Allerdings hält ihn das nicht davon ab, positiv durchs Leben zu gehen, wie er jetzt verriet.

Mit gerade einmal 29 Jahren erhielt er die Schock-Diagnose Parkinson. Doch über die Jahre zeigte sich Schauspielstar Michael J. Fox trotz der vielen gesundheitlichen Rückschläge stets kämpferisch. Mit dem Zeitreise-Klassiker "Zurück in die Zukunft" schaffte der 62-Jährige vor rund 35 Jahren seinen großen Durchbruch in der Rolle als Marty McFly. Über seine Vergangenheit verriet Fox nun im Gespräch mit der Agentur teleschau: "Als junger Mann hatte ich kein Gespür für Grenzen und Regeln. Ich bin einfach rausgegangen und habe mich auf die Welt gestürzt. Und das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen."

Im Jahr 2020 kam sein turbulentes Leben jedoch zu einem dramatischen Halt, als der Vierfach-Vater wegen zunehmender Parkinson-Symptome sein endgültiges Karriere-Aus verkündete. In einem Interview prognostizierte er damals: "Ich werde keine 80 Jahre alt." Eine schockierende Aussage, im Gespräch mit teleschau bekannte der Star nun: "Ich war natürlich ein wenig zögerlich, meine Krankheit öffentlich preiszugeben."

"Ich war mit meiner Krankheit immer ehrlich zu meiner Familie"

Nicht nur in diversen Interviews, sondern auch in der TV-Doku "Still" (zu sehen auf Apple TV+) gibt der gebürtige Kanadier derzeit ungewohnt intime Einblicke in sein Familienleben und zeigt, wie sein Leben mit Parkinson aussieht. Dabei immer an seiner Seite: Ehefrau Tracy, mit der er seit 1988 glücklich verheiratet ist.

Gegenüber teleschau schilderte der Schauspieler offen: "Ich war mit meiner Krankheit immer ehrlich zu meiner Familie und habe ihnen nie etwas vorgelogen." Auch wenn der 62-Jährige schon häufiger über seine Parkinson-Erkrankung gesprochen hat, scheint die TV-Doku einen besonderen Nerv bei ihm getroffen zu haben. Welche Momente der Doku ihm im Gedächtnis bleiben werden? "Mein Vater starb sehr früh - nur ein paar Jahre nach meinem Durchbruch", so Fox. "Es gibt eine großartige Szene in der Doku, in der er meinen Sohn in den Armen hält. Damals war mein Sohn gerade sechs Monate alt. Das war ein unvergesslicher Moment für mich."