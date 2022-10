Michael J. Fox trauert um seine Mutter. Bei einer Veranstaltung im Rahmen der New Yorker Comic Con machte der "Zurück in die Zukunft"-Star die traurige Neuigkeit bekannt. Fox würdigte die Verstorbene mit einer erheiternden Anekdote aus den Tagen seines Karrierebeginns.

Die Mutter von Michael J. Fox ist tot. Phyllis Fox starb bereits am 24. September im Alter von 92 Jahren. Dies teilte der Hollywood-Star bei einer Veranstaltung im Rahmen der Comic-Con in New York City mit.

Einem Artikel des "People"-Magazins zufolge erzählte er dabei eine witzige Anekdote aus den Anfangsjahren seiner Karriere, als er den Film "Zurück in die Zukunft" und die Sitcom "Familienbande" drehte: "Ich war 23 Jahre alt, und rief sie an, sie war in Kanada, und ich sagte: 'Sie wollen, dass ich diesen Steven-Spielberg-Film mache, aber ich muss ihn nachts machen und tagsüber Family Ties'", erinnerte er sich. Doch seine Mutter schien sich zu sorgen: "Sie sagte: 'Du wirst zu müde sein.'"

Michael J. Fox: Seine Mutter warnte ihn vor "Zurück in die Zukunft"

Er habe daraufhin versucht, seine Mutter zu beruhigen, indem er ihr sagte: "Ich lebe für diese Art von Müdigkeit. Das wird schon wieder." Der 61-Jährige fuhr fort: "Bis zum heutigen Tag - also bis vor zwei Wochen - dachte meine Mutter, es sei eine wirklich schlechte Idee, dass ich 'Zurück in die Zukunft' mache." Sie habe den Film geliebt und dennoch Recht behalten: "Ich wurde müde", gestand Michael J. Fox.

Phyllis Fox wurde 1929 im kanadischen Winnipeg geboren. Neben Michael J. Fox hinterlässt sie ihren Sohn Steve sowie ihre Töchter Jackie und Kelli. Eine Traueranzeige führt außerdem neun Enkel, zehn Urenkel und eine Ururenkelin auf. "Nichts machte sie glücklicher, als ihre Familie wachsen zu sehen", hieß es in dem Nachruf. Michael J. Fox' Vater, William Fox, starb bereits im Jahr 1990.