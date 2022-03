Comedian Michael Mittermeier schaut die aktuelle Staffel von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" gemeinsam mit seiner 14-jährigen Tochter. In einem Interview zu seinem neuen Buch über den eigenen Fernsehkonsum stellt der 55-Jährige das Urteilsvermögen der GNTM-Teilnehmerinnen infrage.

Schon Michael Mittermeiers letztes Buch "Ich glaube, ich hatte es schon: Die Corona-Chroniken" handelte zum Teil vom Fernsehen. Was blieb einem auch anderes übrig - damals im Lockdown? Für den 55-jährigen Komiker, der mit seinem neuen Werk "Nur eine Folge noch - Fernsehen von A bis Zapped" (erscheint am Donnerstag, 10. März, bei Kiepenheuer & Witsch) sein "50-jähriges Jubiläum" als "Zuschauer" feiert, ist Fernsehen mehr als nur Ablenkung. Es ist ein Stück Familie, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau sagt: "Letztlich ist es Zeit, die man miteinander hat. Dabei wird kommentiert, gelacht, vielleicht sogar geweint. Man ist gemeinsam betroffen, schockiert, empört, verliebt. Mehr emotionaler Austausch geht kaum - vor allem nicht in dieser Intensität und Regelmäßigkeit."

Aktuell steht auf Mittermeiers "Watchlist" das gemeinsame Schauen von "Germany's Next Topmodel" mit seiner 14-jährigen Tochter. Gemeinsam betreibt man sogar einen Podcast. Über das Kommentar-Talent und das Urteilsvermögen von Tochter Lilly zeigt sich der berühmte Papa regelrecht begeistert: "Ich meine es ganz ehrlich, wenn ich sage: Ich könnte die Sendung nicht lustiger kommentieren, als meine Tochter. Sie erkennt die Zusammenhänge und emotionalen Fake-Momente viel besser als Show-Teilnehmerinnen, die fünf oder mehr Jahre älter sind als sie. Und sie wundert sich dann auch darüber, dass 20-jährige Frauen heulend zusammenbrechen, nur weil sie kein Foto bekommen und aus einer bescheuerten Villa ausziehen müssen."